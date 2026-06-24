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সরকারি

১৬৭ পদে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে চাকরি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৪ জুন ২০২৬, ১১: ২১
১৬৭ পদে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে চাকরি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৪ থেকে ২০তম গ্রেডের ৬ ক্যাটাগরিতে মোট ১৬৭ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত। এসএসসি পাস প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী হিসাব রক্ষক ৫টি (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ব্যবসা শিক্ষায় স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। এমএস ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

২. পদের নাম ও সংখ্যা: টেকনিক্যাল সুপারভাইজার ৯৬টি (গ্রেড-১৫)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের পাস। অথবা বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি বা সমমানসহ ডিপ্লোমা ইন সিল্ক টেকনোলজি ডিগ্রি পাস।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাফটসম্যান ১টি (গ্রেড-১৫)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি বা সমমানের ডিগ্রি। কোনো ইনস্টিটিউট হতে সিভিল ড্রাফটিংয়ে ন্যূনতম ৬ মাসের ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১৮টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং, ই-মেইল, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি চালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ে গতি বাংলায় প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

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৫. পদের নাম ও সংখ্যা: এক্সপার্ট উইভার ৪টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি (ভোক) (টেক্সটাইল) এবং এইচএসসি বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ৪৩টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের ডিগ্রি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

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বয়সসীমা: ১ জুন ২০২৬ তারিখে বয়স সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ হতে হবে।

শর্তাবলি: ১ ও ৪ নম্বর পদের জন্য লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ২, ৩, ৫ ও ৬ নম্বর পদের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

আবেদনের ফি: ১ থেকে ৫ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিসসহ মোট ১১২ টাকা। ৬ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা। সব গ্রেডের অনগ্রসর (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

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আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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