Ajker Patrika
ব্যাংক

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, থাকছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, থাকছে নানা সুবিধা

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি ‘ব্রাঞ্চ কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (ক্যাশ/জেনারেল)’ পদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক এই ব্যাংকটি ২২ জুন থেকে আবেদন নেওয়া শুরু করেছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ব্রাঞ্চ কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (ক্যাশ/জেনারেল)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: গ্রাহক সেবায় দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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