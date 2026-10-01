এসইও এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

আজকের পত্রিকায় এসইও এক্সিকিউটিভ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে নির্বাচিত প্রার্থীকে আজকের পত্রিকার ওয়েবসাইটের সার্চ ইঞ্জিন পারফরম্যান্স উন্নয়ন, অর্গানিক ট্রাফিক বৃদ্ধি এবং নিউজ কনটেন্টের এসইও কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আজকের পত্রিকা
পদের নাম: এসইও এক্সিকিউটিভ
বিভাগ: সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া
কর্মস্থল: বনশ্রী, ঢাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, অনলাইন সংবাদপত্র বা নিউজ পোর্টাল, ওয়েব মিডিয়া কিংবা ব্লগ-সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম দুই বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীদের হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত (সিভি) [email protected] ঠিকানায় ই-মেইল করতে হবে। ই-মেইলের বিষয় হিসেবে এসইও এক্সিকিউটিভ উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০২৬।
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