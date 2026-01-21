Ajker Patrika
ইসলাম

মাত্র ৮ মাস ১৫ দিনে হাফেজ হলো হবিগঞ্জের ৭ বছরের শিশু

ইসলাম ডেস্ক 
মাত্র ৮ মাস ১৫ দিনে হাফেজ হলো হবিগঞ্জের ৭ বছরের শিশু
হাফেজ মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জে মাত্র সাড়ে আট মাসে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে সাত বছর বয়সী শিশু মিজানুর রহমান। অদম্য মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সে এই গৌরব অর্জন করেছে। মিজানুর রহমান হবিগঞ্জ সদর উপজেলার জিল্লুর রহমানের ছেলে।

হাফেজ মিজানুর রহমান হবিগঞ্জ শহরের ঐতিহ্যবাহী তাহসিনুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা থেকে হিফজ সম্পন্ন করে। সাধারণত কোরআন মুখস্থ করতে ২ থেকে ৩ বছর লাগলেও মিজান মাত্র ৮ মাস ১৫ দিনে ৩০ পারা কোরআন আয়ত্ত করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের অবাক করে দিয়েছে।

মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হাফেজ কারি মাহমুদ আল হাসান বলেন, ‘মিজানুর রহমান আমাদের মাদ্রাসার অত্যন্ত মেধাবী একজন ছাত্র। তার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে সে এই অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। কয়েক বছর ধরে আমাদের মাদ্রাসায় দ্রুততম সময়ে হিফজ সম্পন্ন করার এই ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে।’

খুদে হাফেজ মিজানের এই বিরল কৃতিত্বকে উদ্‌যাপন করতে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি তাহসিনুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার পক্ষ থেকে এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বরণ করে নেওয়া হবে এই বিস্ময় বালককে।

বিষয়:

হবিগঞ্জইসলামহবিগঞ্জ সদরপবিত্র কোরআনহাফেজ
