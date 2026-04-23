হরমুজে মাইন বসাতে দেখলেই গুলির নির্দেশ ট্রাম্পের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ০১
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ইরানের ওপর চাপ বাড়িয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হরমুজ প্রণালিতে কোনো নৌযানকে মাইন বসাতে দেখলে সেটিকে সরাসরি ধ্বংস বা গুলি করে ডুবিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মার্কিন নৌবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছি, কোনো নৌকা (সেটি আকারে যতই ছোট হোক না কেন) যদি হরমুজ প্রণালিতে মাইন স্থাপন করে, তবে তাদের যেন সরাসরি গুলি করে মেরে ফেলা হয়।’

ট্রাম্প আরও বলেন, এই আদেশ পালনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দ্বিধা বা ইতস্তত করা হবে না। একই সঙ্গে তিনি জানান, মার্কিন বাহিনীর ‘মাইন সুইপার’ বা মাইন পরিষ্কারকারী জাহাজগুলো বর্তমানে এই নৌপথকে নিরাপদ করতে কাজ শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক দিনে ইরানি বাহিনী কর্তৃক হরমুজে কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজ জব্দ ও হামলার ঘটনার পর ট্রাম্পের এই ঘোষণা যুদ্ধ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলল। হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিশ্বের ২০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল পরিবাহিত হয়, যা বর্তমানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় বিশ্ববাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে।

