এনার্জি ড্রিংক নিষিদ্ধ করেছিলেন রমজান কাদিরভ, বাজারে আনলেন তাঁর ছেলে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাজধানী গ্রোজনির একটি শপিং সেন্টারে এনার্জি ড্রিংক চেখে দেখছেন রমজান কাদিরভ। ছবি: মস্কো টাইমস

রাশিয়ার উত্তর ককেশাস অঞ্চলের চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের নেতা রমজান কাদিরভের ছেলে আদম কাদিরভ আবারও আলোচনায়। তবে এবার রাজনৈতিক পদ বা বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নয়—বাজারে একটি এনার্জি ড্রিংক এনে এই আলোচনার জন্ম দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) মস্কো টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—মাত্র ১৮ বছর বয়সী আদম কাদিরভ ইতিমধ্যেই নানা কারণে পরিচিত। কোরআন পোড়ানোর অভিযোগে আটক এক কিশোরকে মারধর করা থেকে শুরু করে সোনার তৈরি অস্ত্র প্রদর্শন—সব মিলিয়ে তিনি বহু বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁকে চেচনিয়ায় নিরাপত্তা ও করসংক্রান্ত দায়িত্বেও বসানো হয়েছে, যা অনেকের মতে তাঁর ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রস্তুতির অংশ।

এই প্রেক্ষাপটে, বাজারে এল আদমের নতুন উদ্যোগ ‘কে-১৩’ ব্র্যান্ডের এনার্জি ড্রিংক। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গ্রোজনির একটি বড় শপিং সেন্টারে তাঁর বাবা রমজান কাদিরভ নিজেই এই পানীয়র স্বাদ পরীক্ষা করছেন।

এদিকে ২০১২ সালে রমজান কাদিরভ নিজেই এনার্জি ড্রিংক নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, মাদকজাতীয় উদ্দীপক মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। পরের বছরই চেচনিয়ায় এই ধরনের পানীয় বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

তবে নতুন এই কে-১৩ পণ্যের উদ্বোধনের আগে সেই আইন পরিবর্তন করা হয়েছে কি না, তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানা যায়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম-এ প্রকাশিত একটি প্রচার ভিডিওতে দেখা যায়, একটি বিলাসবহুল গাড়ি দ্রুতগতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে—যা দিয়ে পণ্যের শক্তি ও উত্তেজনা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

নির্বাসিত রুশ সংবাদমাধ্যম ভিয়োরস্টকা-এর তথ্য অনুযায়ী, কে-১৩ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কাদিরভ পরিবারের ঘনিষ্ঠরাই গড়ে তুলেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি শুধু একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ নয়, বরং আদম কাদিরভের একটি ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার অংশ।

