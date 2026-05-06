চুক্তিতে রাজি না হলে এবারের হামলা হবে আরও ভয়াবহ: ট্রাম্প

যুদ্ধ বন্ধে ইরানকে চূড়ান্ত আল্টিমেটাম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ বুধবার সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, ইরান চুক্তিতে রাজি না হলে তাদের ওপর আরও তীব্র ও ভয়াবহ মাত্রায় বোমা হামলা চালানো হবে। নীতিগতভাবে ট্রাম্পের এই অবস্থান ফের ভূ-রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।
ট্রুথ সোশ্যালের পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘যদি ধরে নেওয়া হয় যে ইরান সম্মত হয়েছে, (যদিও এটি অনুমান) তবে আমাদের অপারেশন এপিক ফিউরি শেষ হবে।’ তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, ‘যদি তারা চুক্তিতে রাজি না হয়, তবে আবার বোমা হামলা শুরু হবে এবং এবার হামলার তীব্রতা আগের চেয়ে আরও বেশি হবে।’
উল্লেখ্য, ইরানে এবারের মার্কিন অভিযানের নাম ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’।
ট্রাম্পের এই কঠোর বার্তার আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস এক প্রতিবেদনে জানায়, ওয়াশিংটন ও তেহরান যুদ্ধের সমাপ্তি এবং পারমাণবিক আলোচনার কাঠামো নির্ধারণের জন্য একটি এক-পৃষ্ঠার সমঝোতা স্মারকের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এই খবরের প্রেক্ষিতেই ট্রাম্পের এমন অবস্থান সামনে এলো।
এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে ট্রাম্প মার্কিন সামরিক অভিযান ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’ স্থগিতের ঘোষণা দেন। হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের সুরক্ষার জন্য এই অভিযান শুরু করা হয়েছিল। পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশের অনুরোধে এবং চুক্তিতে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরির জন্য একদিনের মাথায় তিনি এই অভিযান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন।
তবে ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’ স্থগিত হলেও ইরানের বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ-অবরোধ আগের মতোই বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। ইরানও হরমুজ প্রণালি দিয়ে পণ্য চলাচলের পথ বন্ধ করে রেখেছে, যা বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।
কাতারের একটি মার্কিন পরিচালিত শরণার্থীশিবিরে থাকা এক আফগান কিশোরী যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের কাছে আবেগঘন আবেদন জানিয়েছেন। ১৪ বছর বয়সী জাহরা নামের ওই কিশোরী বলেছেন—তারা শুধু একটি নিরাপদ জীবন, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটি সুযোগ চায়।৩৬ মিনিট আগে
ইরানের ওপর দুই মাসের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নতুন প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে তেহরান। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি পর্যালোচনা শেষে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অবস্থান আনুষ্ঠানিকভাবে..৪২ মিনিট আগে
মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বোমা ফাটিয়েছেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাওয়াত। রাজ্যসভার সংসদ সদস্য কপিল সিবালের পডকাস্ট ‘দিল সে’-তে দেওয়া সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে রাওয়াত দাবি করেছেন, গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন অমিত শাহ যখন আইনি জটিলতায় ফেঁসেছিলেন, তখন নরেন্দ্র মোদীর অনুরোধে শারদ পাওয়ারই...৩ ঘণ্টা আগে
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে এবং পরমাণু ইস্যুতে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য কাঠামো নির্ধারণে এক পৃষ্ঠার একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র। এমনটাই মনে করছে হোয়াইট হাউস। এই বিষয়ে অবগত যুক্তরাষ্ট্রের দুই কর্মকর্তা এবং আরও দুটি সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে