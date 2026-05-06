Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

চুক্তিতে রাজি না হলে এবারের হামলা হবে আরও ভয়াবহ: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুদ্ধ বন্ধে ইরানকে চূড়ান্ত আল্টিমেটাম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ বুধবার সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, ইরান চুক্তিতে রাজি না হলে তাদের ওপর আরও তীব্র ও ভয়াবহ মাত্রায় বোমা হামলা চালানো হবে। নীতিগতভাবে ট্রাম্পের এই অবস্থান ফের ভূ-রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।

ট্রুথ সোশ্যালের পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘যদি ধরে নেওয়া হয় যে ইরান সম্মত হয়েছে, (যদিও এটি অনুমান) তবে আমাদের অপারেশন এপিক ফিউরি শেষ হবে।’ তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, ‘যদি তারা চুক্তিতে রাজি না হয়, তবে আবার বোমা হামলা শুরু হবে এবং এবার হামলার তীব্রতা আগের চেয়ে আরও বেশি হবে।’

উল্লেখ্য, ইরানে এবারের মার্কিন অভিযানের নাম ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’।

ট্রাম্পের এই কঠোর বার্তার আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস এক প্রতিবেদনে জানায়, ওয়াশিংটন ও তেহরান যুদ্ধের সমাপ্তি এবং পারমাণবিক আলোচনার কাঠামো নির্ধারণের জন্য একটি এক-পৃষ্ঠার সমঝোতা স্মারকের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এই খবরের প্রেক্ষিতেই ট্রাম্পের এমন অবস্থান সামনে এলো।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তির ইঙ্গিত: কমছে তেলের দাম, চাঙা শেয়ারবাজার

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে ট্রাম্প মার্কিন সামরিক অভিযান ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’ স্থগিতের ঘোষণা দেন। হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের সুরক্ষার জন্য এই অভিযান শুরু করা হয়েছিল। পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশের অনুরোধে এবং চুক্তিতে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরির জন্য একদিনের মাথায় তিনি এই অভিযান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন।

তবে ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’ স্থগিত হলেও ইরানের বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ-অবরোধ আগের মতোই বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। ইরানও হরমুজ প্রণালি দিয়ে পণ্য চলাচলের পথ বন্ধ করে রেখেছে, যা বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রহুমকিইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালিইরান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ
লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

