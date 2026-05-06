মার্কিন প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে ইরান, পাকিস্তানের মাধ্যমে জানানো হবে প্রতিক্রিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ মে ২০২৬, ১৯: ৪৯
মার্কিন প্রস্তাবটি পর্যালোচনা শেষে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান ওয়াশিংটনকে জানাবে তেহরান। ছবি: এএফপি

ইরানের ওপর দুই মাসের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নতুন প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে তেহরান। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি পর্যালোচনা শেষে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অবস্থান আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দেবেন।

ইরানি সংবাদমাধ্যম আইএসএনএর বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

এদিকে চলমান আলোচনার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি ইরান এই চুক্তিতে সম্মত না হয়, তবে যুদ্ধবিরতির আগের তুলনায় আরও তীব্র ও ভয়াবহ মাত্রায় বোমা হামলা চালানো হবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানকে চুক্তিতে রাজি হওয়ার জন্য আজ একটি চূড়ান্ত আলটিমেটামও দিয়েছেন। ট্রুথ সোশ্যালের পোস্টে তিনি লিখেছেন, আলোচনার পথ খোলা থাকলেও তেহরান যদি শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে মার্কিন সামরিক বাহিনী বড় ধরনের হামলা চালাবে।

অন্যদিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী দুই দেশ একটি এক পৃষ্ঠার সমঝোতা স্মারকের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। এই খসড়া প্রস্তাবনায় যুদ্ধের সমাপ্তি, হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর বিস্তারিত আলোচনার একটি কাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে। যদিও আলোচনার অগ্রগতির বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে, তবু ট্রাম্পের নিয়মিত হুমকি ও আলটিমেটাম পরিস্থিতিকে বেশ সংবেদনশীল করে রেখেছে।

ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা প্রস্তাবটি খুঁটিনাটি যাচাই করছে এবং নিজেদের স্বার্থ ও সম্মানের বিষয়টি মাথায় রেখে মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইরানের পক্ষ থেকে আসা প্রতিক্রিয়া যুদ্ধের মোড় ঘোরানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে এখন পর্যন্ত উভয় পক্ষই প্রকাশ্যে নিজেদের কঠোর অবস্থান বজায় রেখেছে।

