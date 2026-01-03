যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানিগুলো এখন ভেনেজুয়েলায় যাবে: ট্রাম্প

Ajker Patrika
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ায় দেশটির বিপুল তেলসম্পদ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, এতে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

শনিবার ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় তেল কোম্পানি ভেনেজুয়েলায় প্রবেশ করে দেশটির ভেঙে পড়া জ্বালানি অবকাঠামো সংস্কারে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। তাঁর ভাষায়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানিগুলো সেখানে যাবে, বিপুল অর্থ ব্যয় করে অবকাঠামো ঠিক করবে এবং দেশের জন্য আয় তৈরি করবে।

ট্রাম্প আরও বলেন, সম্ভাবনার তুলনায় ভেনেজুয়েলায় বর্তমানে তেল উৎপাদন অত্যন্ত কম। ওদের সক্ষমতার তুলনায় প্রায় কিছুই উৎপাদন করছিল না।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই মন্তব্য করলেন শনিবার ভোরে পরিচালিত এক নাটকীয় অভিযানের কয়েক ঘণ্টা পর। ওই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায়।

বিশ্লেষকদের মতে, ভেনেজুয়েলার তেল খাতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রবেশ শুধু দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই নয়, বৈশ্বিক জ্বালানি ভূরাজনীতিতেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

