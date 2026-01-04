‘দ্য প্রিন্স’ খ্যাত মাদুরোপুত্রের বিরুদ্ধে গোপন মাদক সাম্রাজ্য চালানোর অভিযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর পরিবারকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের অভিযোগ এবার নতুন মাত্রা পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য প্রকাশিত অভিযোগপত্রে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো, তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস এবং ছেলে নিকোলাস এরনেস্তো মাদুরো গেরার বিরুদ্ধে মাদক পাচার, নার্কো-সন্ত্রাসবাদ এবং অস্ত্র অপরাধের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় উঠে এসেছেন মাদুরোর ছেলে, যিনি ‘দ্য প্রিন্স’ নামে পরিচিত।
নিকোলাস এরনেস্তো মাদুরো গেরার বয়স ৩৫ বছর। ভেনেজুয়েলার ক্ষমতাসীন ‘চাভিস্তা’ আন্দোলনের একজন উদীয়মান মুখ ছিলেন তিনি। ১৯৯০ সালে মাদুরোর প্রথম স্ত্রী আদ্রিয়ানা গেরা আঙ্গুলোর ঘরে জন্ম নেওয়া এই নেতা ‘নিকোলাসিতো’ নামেও পরিচিত। তিনি দেশটির জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং একসময় তাঁকে রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসেবেও বিবেচনা করা হচ্ছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কৌঁসুলিদের অভিযোগ, ‘দ্য প্রিন্স’ ভেনেজুয়েলা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কোকেন পাচারের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের অন্যতম মূল সংগঠক ছিলেন। অভিযোগপত্র অনুযায়ী—রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে এই মাদক পাচার পরিচালিত হতো।
২০১৪ ও ২০১৫ সালে তিনি নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি পিডিভিএস-এর মালিকানাধীন ‘ফ্যালকন-৯০০’ জেটে চড়ে মার্গারিটা দ্বীপে যাতায়াত করতেন। প্রতিবার ফ্লাইটের আগে বিমানে বড় বড় টেপে মোড়ানো কোকেনের প্যাকেট তোলা হতো বলে অভিযোগ রয়েছে। ভেনেজুয়েলার সামরিক কর্মকর্তারাও এসব সম্পর্কে জানতেন বলেও দাবি করা হচ্ছে।
এক হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, মাদুরো গেরা গর্ব করে বলতেন, এই বিমান যেখানে খুশি উড়তে পারে—এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমাতেও।
২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে শত শত কেজি কোকেন পাঠানোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকার কথাও অভিযোগপত্রে উঠে এসেছে। এমনকি নিউইয়র্কে নিম্নমানের কোকেন পাঠানো এবং স্ক্র্যাপ মেটালের কনটেইনারে করে মাদক ঢোকানোর পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।
মাদুরো গেরার বিরুদ্ধে ‘কার্টেল দে লস সোলেস’-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে—যা ভেনেজুয়েলার উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের নেতৃত্বাধীন একটি শক্তিশালী মাদকচক্র বলে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে।
অভিযোগ অনুযায়ী, এই চক্র পিডিভিএস-এর বিমান, প্রেসিডেনশিয়াল হ্যাঙ্গার এবং কূটনৈতিক চ্যানেল ব্যবহার করে মাদকের চালান আড়াল করত।
যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগপত্রে তিনটি প্রধান অভিযোগ আনা হয়েছে—নার্কো-সন্ত্রাসবাদে ষড়যন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রে কোকেন আমদানির ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র ও বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারের ষড়যন্ত্র। এসব অভিযোগ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভেনেজুয়েলা সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
