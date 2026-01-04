Ajker Patrika
ভেনেজুয়েলা এখন কে চালাচ্ছে—স্পষ্ট করলেন না রুবিও

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। ছবি: সংগৃহীত
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে আটক করার পর দেশটি বর্তমানে কে পরিচালনা করছে—সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। রোববার (৪ জানুয়ারি) এনবিসির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘মিট দ্য প্রেস’-এ অংশ নিয়ে তিনি এই প্রশ্নটি এড়িয়ে যান।

এর এক দিন আগে, শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন—মাদুরো আটক হওয়ার পর আপাতত ভেনেজুয়েলাকে যুক্তরাষ্ট্রই চালাবে। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

রোববারের সাক্ষাৎকারে মার্কো রুবিওর কাছে উপস্থাপক সরাসরি জানতে চান—মাদুরো গ্রেপ্তারের পর ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রক্ষমতা কার হাতে? এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব দেননি রুবিও। তিনি বলেন, ‘অনেকেই এই প্রশ্নে আটকে আছেন। কিন্তু আসল বিষয় হলো—আমরা ভেনেজুয়েলায় পরিবর্তন দেখতে চাই। স্বল্পমেয়াদে ও দীর্ঘ মেয়াদে নানা ধরনের পরিবর্তন আসবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’

যুক্তরাষ্ট্রের দাবি অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে রাজধানী কারাকাসে এক ‘সামরিক অভিযান’ পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ১৫০ টিরও বেশি সামরিক বিমান অংশ নেয়, যার মধ্যে ছিল যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার ও বোমারু বিমান। এই অভিযানেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক আটক করা হয়।

তবে ‘মাদকবিরোধী’ বলা হলেও সামরিক এই অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিরোধী ডেমোক্র্যাট দল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে—মাদকবিরোধী অভিযান নয়, বরং ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলসম্পদের লোভেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

এদিকে, মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে শনিবার রাতে নিউইয়র্কে আনা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ‘নার্কো-টেররিজম’ বা মাদকসংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার অপসারিত এই নেতা আপাতত নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে অবস্থিত কুখ্যাত মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে আটক থাকবেন।

মার্কিন আইন সংক্রান্ত একটি সূত্রের বরাতে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘ইনডিপেনডেন্ট’ জানিয়েছে, মাদুরোর প্রথম আদালতে হাজিরা সোমবারের মধ্যেই হতে পারে। এই ঘটনার পর ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামো ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

