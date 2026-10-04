জাতিসংঘ অধিবেশন শেষ হলেও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়েননি দুই ইরানি কর্মকর্তা, পরে বহিষ্কার—দাবি ওয়াশিংটনের

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শেষ হওয়ার পরও নিউইয়র্কে অবস্থান করায় ইরানের প্রতিনিধিদলের দুই সদস্যকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার তাঁদের দেশ ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে মার্কিন প্রশাসন। এ ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বাধার মুখে এবং নতুন করে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা বাড়ছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের খবরে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতে আসা ইরানের প্রতিনিধিদলের দুই সদস্যকে গতকাল শনিবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদের কয়েক দিন আগেই যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল।
ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে অ্যাক্সিওসকে বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও যে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন, তা স্পষ্ট। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শেষ হওয়ার অনেক পরও ইরানের প্রতিনিধিদলের আরও দুই সদস্য নিউইয়র্কে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের খুঁজে পাওয়ার পর এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার সর্বশেষ উদাহরণ। যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যখন বাধার মুখে পড়ছে, তখন দুই দেশের মধ্যে আবারও সামরিক সংঘাত শুরু হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। মার্কিন ওই কর্মকর্তা জানান, গত সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জাতিসংঘে ইরানের মিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল, যেন প্রতিনিধিদলের সব সদস্য অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেন। কিন্তু ইরানের ওই দুই কূটনীতিক সেই নির্দেশ মানেননি।
গত শুক্রবার জাতিসংঘে ইরানের মিশনকে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানতে পেরেছেন যে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ওই দুই কূটনীতিক তখনো নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। তাঁদের আবারও অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ওই কর্মকর্তা জানান, ইরানি কূটনীতিকদের একজন শুক্রবার রাতে এবং অন্যজন শনিবার সকালে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যান।
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