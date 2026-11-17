রণক্ষেত্র টুঙ্গিপাড়া, থানায় আগুন
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীকে আটকের পর তাঁদের ছাড়িয়ে নিতে থানায় হামলা চালানো হয় বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সন্ধ্যায় উপজেলা পরিষদ মাঠ থেকে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পরে উপজেলার বিভিন্ন মসজিদ থেকে মাইকিং করে লোকজন জড়ো করা হয়। একপর্যায়ে তাঁরা আটক ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে নিতে থানার দিকে যান। এ সময় পুলিশ টিয়ারশেল ও ছররা গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।
এরপর থানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং আটক ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।
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