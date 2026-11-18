জান্নাতে সবার আগে প্রবেশের সৌভাগ্য হবে যাদের
একজন মুসলিম চাইলে খুব সহজেই ছোট ছোট নেক আমলের মাধ্যমে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম অর্জন করতে পারে, আবার সামান্য ভুলের কারণে জাহান্নামের কঠিন বিপদের মুখেও পড়তে পারে। তাই যেকোনো কথা বা কাজ করার আগে একজন মুমিনের সর্বদা ভেবেচিন্তে ও সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘জান্নাত তোমাদের কারও জুতোর ফিতার চেয়েও বেশি কাছে এবং জাহান্নামও এমনই।’ (সহিহ বুখারি)
এই হাদিসের শিক্ষণীয় তাৎপর্য হলো—মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের পরিণতি অত্যন্ত নিকটবর্তী। অনেক সময় মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এমন ছোট কোনো সৎ আমল করে, যার বাহ্যিক গুরুত্ব সে হয়তো বুঝতেই পারে না; কিন্তু সেই আমলটিই তাকে চিরস্থায়ী জান্নাতে পৌঁছে দেয়। পক্ষান্তরে, মানুষ এমন কোনো সাধারণ বা অবহেলার অপরাধ করে বসে, যার পরিণতি সম্পর্কে সে ভ্রুক্ষেপও করে না; অথচ সেটিই আল্লাহর তীব্র অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করে।
এদিকে, হাদিসের বর্ণনায় বিশেষ কিছু গুণ ও চরিত্রের অধিকারীদের সবার আগে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) জানান, মূলত তিন শ্রেণির মানুষ সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে:
১. আল্লাহর রাস্তায় শহীদ: যাঁরা দ্বীনের পথে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন।
২. হারাম বর্জনকারী ও আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি: যাঁরা সর্বদা সব ধরনের হারাম ও অবৈধ উপার্জন থেকে বেঁচে থাকেন এবং অন্যের কাছে হাত পাতার চেয়ে নিজ পরিশ্রমে জীবন চালান।
৩. বিশ্বস্ত ও ইবাদতগুজার কর্মচারী: যে চাকর বা অধীন ব্যক্তি নিখাদভাবে আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিজ দায়িত্ব পালনে ও মালিকের কল্যাণ সাধনে সদা সচেষ্ট থাকে।
দুনিয়ার জীবনে ছোট-বড় প্রতিটি আমলের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকা, হারাম পরিহার করা এবং ইখলাসের সঙ্গে নেক আমল করার মাধ্যমেই কেবল জান্নাতের সুমহান ও কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছানো সম্ভব।