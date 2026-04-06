Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরানে নিখোঁজ পাইলট উদ্ধারে অংশ নেয় ২১টি সামরিক বিমান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইরানের আকাশসীমায় বিধ্বস্ত হওয়া এফ-১৫ যুদ্ধবিমানের দুই পাইলটকে উদ্ধারে ২১টি সামরিক বিমান মোতায়েন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার (৬ এপ্রিল) হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ সময় তাঁর পাশে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানের বর্ণনা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ২১টি সামরিক বিমান শত্রুদের আকাশসীমায় পাঠিয়েছিল। অনেক বিমান নিচ দিয়ে উড়ছিল এবং সেগুলোতে গুলি লাগছিল। দিনের আলোতে টানা সাত ঘণ্টা ইরানে এই অভিযান চালানো হয়। কিছু জায়গায় আমাদের সেনারা শত্রুপক্ষের ভারী গুলিবর্ষণের মুখোমুখি হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের মতো সামরিক শক্তি আর কারও নেই। আমাদের সেনারা তাঁদের সহকর্মীদের উদ্ধারের জন্য অসামান্য ঝুঁকি নিয়েছিলেন।’

প্রেসিডেন্ট জানান, উদ্ধারকারী দল প্রথম অভিযানেই সফলভাবে এফ-১৫ এর পাইলটকে খুঁজে বের করে। এইচএইচ-৬০ জলি গ্রিন-২ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে তাঁকে শত্রুর এলাকা থেকে সরিয়ে আনা হয়। ওই সময় মার্কিন সেনারা খুব কাছ থেকে সরাসরি বন্দুকযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

অন্যদিকে, যুদ্ধবিমানের দ্বিতীয় ক্রু সদস্য (একজন উচ্চপদস্থ কর্নেল ও ওয়েপন সিস্টেম অফিসার) পাইলট থেকে অনেক দূরে অবতরণ করেছিলেন। ট্রাম্প বলেন, ‘তিনি গুরুতর আহত ছিলেন এবং এমন এক এলাকায় আটকা পড়েছিলেন যা আইআরজিসি , বাসিজ মিলিশিয়া এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।’

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার দক্ষিণ ইরানে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর থেকে এই উদ্ধার অভিযান নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। ট্রাম্পের এই বক্তব্যে স্পষ্ট হলো, মার্কিন সামরিক বাহিনী নিখোঁজ ক্রু সদস্যদের ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেছে।

বিষয়:

গুলিযুদ্ধবিমানঅভিযানযুক্তরাষ্ট্রবিমানইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চীনকে নিয়ে হরমুজ নিয়ন্ত্রণ করবে ইরান! ভারতের জন্য বিপদ

যশোরে খোদ বিচারকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা, বাদী গ্রেপ্তার

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রাইম ব্যাংকে নেবে ট্রেইনি অফিসার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

সম্পর্কিত

হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নয়, টোল নেওয়া উচিৎ যুক্তরাষ্ট্রের: ট্রাম্প

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত: ফিকে হচ্ছে যুদ্ধবিরতির চেষ্টা

ইরানকে এক রাতেই ধ্বংস করা সম্ভব, হতে পারে মঙ্গলবারই: ট্রাম্প

মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা

