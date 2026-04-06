Ajker Patrika
এশিয়া

মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মিন অং হ্লাইং

মিয়ানমারের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার আদালতে গণহত্যার মামলা করা হয়েছে। রোহিঙ্গা গণহত্যায় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গতকাল সোমবার ইন্দোনেশিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে এ মামলা করা হয়। ইয়াসমিন উল্লাহ নামের এক রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং ইন্দোনেশিয়ার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই মামলা করেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, মিয়ানমার ও ইন্দোনেশিয়া উভয়েই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহযোগিতা সংস্থা আসিয়ানের সদস্য। তবে সম্প্রতি দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। এসবের নেপথ্যে রয়েছে মিয়ানমারে সেনাশাসন এবং রোহিঙ্গা সংকট। জান্তা বাহিনীর নির্যাতনে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আছেন। ইন্দোনেশিয়ায়ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের একটা অংশ আছে।

গণহত্যা মামলার বাদীরা জানান, ইন্দোনেশিয়ার প্রসিকিউটররা মামলাটি গ্রহণ করেছেন। দেশটির দণ্ডবিধি অনুযায়ী, ভিন্ন দেশে সংঘটিত অপরাধ মারাত্মক গুরুতর হলে, তা বিচারের এখতিয়ার রয়েছে।

মামলার বাদী ইয়াসমিন বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ার পেনাল কোডে প্রথমবারের মতো এ ধরনের মামলা নেওয়া হলো। রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচারের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক।

মামলার বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি। এ ছাড়া মন্তব্যের অনুরোধে মিয়ানমারের জান্তা কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

বিষয়:

প্রেসিডেন্টগণহত্যামামলামিয়ানমারইন্দোনেশিয়াআদালতছাপা সংস্করণরোহিঙ্গা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

সম্পর্কিত

