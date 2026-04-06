ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ৪৫
মধ্য তেহরানে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস কপর্সের একজন সদস্য। ছবি: এপির সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবের জবাবে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে ইরান। তেহরান জানিয়ে দিয়েছে, তারা কোনো ‘অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি’ মেনে নেবে না। পরিবর্তে স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করার ওপর জোর দিয়ে ১০ দফার একটি পাল্টা প্রস্তাব মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের কাছে জমা দিয়েছে ইরান। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

ইরানের দেওয়া এই ১০ দফা-সংবলিত প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধের স্থায়ী অবসানের পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আইআরএনএর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই দফার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো—

আঞ্চলিক সংঘাতের অবসান: পুরো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে চলমান সব ধরনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে।

হরমুজ প্রণালি প্রটোকল: হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য একটি স্থায়ী ও নিরাপদ ‘সেফ প্যাসেজ’ প্রটোকল তৈরি করতে হবে।

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার: ইরানের ওপর আরোপিত সব ধরনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি তুলে নিতে হবে।

পুনর্গঠন ও ক্ষতিপূরণ: যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকাগুলোর পুনর্গঠন ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

আইআরএনএর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া শান্তি প্রস্তাবের বিপরীতে ইরানের এই অবস্থান মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের মাধ্যমে ওয়াশিংটনকে জানানো হয়েছে। ইরান বলেছে, জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখেই কেবল যুদ্ধের স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে আলোচনার জন্য ১৫ দফার একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার জন্য ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। তবে ট্রাম্পের সেই চাপের মুখে নতি স্বীকার না করে পাল্টা ১০ দফা প্রস্তাব দিয়েছে তেহরান।

