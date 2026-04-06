Ajker Patrika
জাতীয়

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ৫০
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

নতুন করে তাঁকে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এত দিন তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন। এখন একটি মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী শামছুল ইসলামের দপ্তর পুনর্বণ্টন করে আজ সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

বিষয়:

সশস্ত্র বাহিনীপ্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়পাঠকের আগ্রহমন্ত্রিপরিষদপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

