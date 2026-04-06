অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রাইম ব্যাংকে নেবে ট্রেইনি অফিসার

সম্প্রতি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি ব্যাংকটি
‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম ৪ স্কেলে ২ দশমিক ৫ সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। ব্যবসা, অর্থায়ন, অর্থনীতি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্য সুযোগ-সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, পারফরম্যান্স বোনাস, ইনস্যুরেন্স, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস (দুটি), বৈশাখী ভাতাসহ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
প্রার্থীর বয়স: ৩২ বছর
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো জায়গায়
আবেদন প্রক্রিয়া:
আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ এপ্রিল, ২০২৬
