মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টার সময় রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক করেছেন এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক) সদস্যরা।
বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক স্কোয়াড্রন লিডার মো. মাহমুদুল হাসান মাসুদ আজ সোমবার সন্ধ্যায় এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, আজ ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুরগামী মালয়েশিয়া এয়ারলাইনসের ফ্লাইট এমএইচ-১০৩-এর এক যাত্রীকে বিমানবন্দরের ৫ নম্বর হেভি লাগেজ গেট দিয়ে প্রবেশের সময় নিরাপত্তা তল্লাশি করা হয়। এ সময় এভসেক সদস্যরা ওই যাত্রীর চারটি লাগেজে তল্লাশি চালিয়ে ১২০ কেজি ওষুধ জব্দ করেন।
