Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

এপস্টেইন ফাইলস: রুশ নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন বিল গেটস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এপস্টেইন ফাইলস: রুশ নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন বিল গেটস
মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। ছবি: সংগৃহীত

কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সখ্যতা ও বিতর্কিত মেলামেশার অভিযোগে মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস শেষপর্যন্ত নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি এপস্টেইন ফাইলস-সংক্রান্ত নতুন নথি ও ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর তৈরি হওয়া বিতর্কের মুখে গেটস ফাউন্ডেশনের কর্মীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অভ্যন্তরীণ ওই বৈঠকে বিল গেটস স্বীকার করেন, এপস্টেইন ফাইলের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দুই রুশ নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তবে তিনি দাবি করেছেন, ওই নারীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সঙ্গে এপস্টেইনের যৌন নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগীদের কোনো যোগসূত্র নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত নথিতে এপস্টেইনের সঙ্গে গেটসের একাধিক বৈঠক এবং কয়েকজন নারীর সঙ্গে তোলা ছবি প্রকাশের পর এই নতুন বিতর্ক শুরু হয়।

এপস্টেইনের সঙ্গে সময় কাটানো ও ফাউন্ডেশনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের তাঁর সঙ্গে বৈঠকে যুক্ত করাকে ‘বিরাট ভুল’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বিল গেটস। তিনি কর্মীদের বলেন, ‘আমি আমার ভুলের জন্য দুঃখিত এবং আমার এই ভুলের কারণে যাঁরা বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।’

যেকোনো ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে গেটস কর্মীদের বলেন, ‘আমি বেআইনি কিছু করিনি এবং তেমন কিছু আমার চোখেও পড়েনি। আমি এপস্টেইনের আশপাশে থাকা কোনো ভুক্তভোগী নারীর সঙ্গে কখনো সময় কাটাইনি। আমার এই সম্পর্ক (দুই নারীর সঙ্গে) এপস্টেইনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিল না।’

এদিকে এই বিতর্কের জেরেই চলতি মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬’ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন বিল গেটস। গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই, ওপেনএআইয়ের স্যাম অল্টম্যানের সঙ্গে এই সম্মেলনে তাঁর মূল ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। তবে গেটস ফাউন্ডেশন এক বিবৃতিতে জানায়, মূল আয়োজন থেকে যেন নজর সরে না যায় এবং বিতর্ক যেন সম্মেলনকে ছাপিয়ে না যায়, সে জন্যই তিনি এই অনুষ্ঠানে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গেটস ফাউন্ডেশন জানিয়েছিল, তারা কখনো জেফরি এপস্টেইনকে কোনো অর্থ দেয়নি বা তাঁকে নিয়োগ দেয়নি।

আরও পড়ুন:

বিষয়:

বিল গেটসনির্যাতনমাইক্রোসফটঅপরাধভারতনারীরাশিয়াএআইপ্রযুক্তিপণ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর আহসান মনসুর বেরিয়ে যাওয়ার পর বের করে দেওয়া হলো তাঁর উপদেষ্টাকেও

নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পরিচয় ও যোগ্যতা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

সম্পর্কিত

এপস্টেইন ফাইলস: রুশ নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন বিল গেটস

এপস্টেইন ফাইলস: রুশ নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন বিল গেটস

আলোচিত ইস্টার সানডে হামলায় জড়িত অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান গ্রেপ্তার

আলোচিত ইস্টার সানডে হামলায় জড়িত অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান গ্রেপ্তার

একবার বিয়ে পণ্ড করে এবার বিয়ের মঞ্চেই কনেকে গুলি

একবার বিয়ে পণ্ড করে এবার বিয়ের মঞ্চেই কনেকে গুলি

বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার আশায় বেইজিংয়ে জার্মান চ্যান্সেলর

বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার আশায় বেইজিংয়ে জার্মান চ্যান্সেলর