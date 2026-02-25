Ajker Patrika
এপস্টেইন ফাইলসে স্টিফেন হকিংয়ের চাঞ্চল্যকর ছবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রকাশিত ছবিতে স্টিফেন হকিংকে এভাবেই দেখা গেছে। ছবি: দ্য টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ প্রকাশিত এপস্টেইন ফাইলসের নতুন নথিপত্রে প্রয়াত ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের একটি ছবি সামনে এসেছে। ছবিতে হকিংকে একটি সান লাউঞ্জারে বিশ্রাম নিতে দেখা যায়। তাঁর পাশেই ছিলেন বিকিনি পরা দুই নারী। নথিপত্র প্রকাশের পর ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

২০১৮ সালে ৭৬ বছর বয়সে মারা যাওয়া হকিং দীর্ঘ বছর ধরে মোটর নিউরন রোগে ভুগছিলেন। বিরল এই অসুখের কারণে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় তিনি চলৎশক্তিহীন ছিলেন।

প্রকাশিত নথির বরাতে বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য টাইমস জানিয়েছে, ২০০৬ সালে এপস্টেইনের অর্থায়নে আয়োজিত একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অংশ নিতে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলেন হকিং। ওই সফরে ২১ জন বিজ্ঞানী সেন্ট থমাস দ্বীপ ও এপস্টেইনের ব্যক্তিগত দ্বীপ লিটল সেন্ট জেমসে অবস্থান করেছিলেন। এই আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাঁচ তারকা রিটজ-কার্লটন হোটেলে।

এপস্টেইনের একটি ব্লগপোস্টে বলা হয়েছিল—অতিথিরা আলোচনা, সমুদ্রসৈকতে অবকাশযাপন এবং নিকটবর্তী ব্যক্তিগত দ্বীপে ভ্রমণের সুযোগ পান। এর আগে ২০১৫ সালে প্রকাশিত আরেকটি ছবিতে হকিংকে বাইরে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা যায়। আরেকটি ছবিতে তাঁকে এপস্টেইনের লিটল সেন্ট জেমস দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রতলে সাবমেরিন ভ্রমণ উপভোগ করতে দেখা যায়। সাবমেরিনটি বিশেষভাবে তাঁর হুইলচেয়ার ব্যবহারের উপযোগী করে পরিবর্তন করা হয়েছিল বলে জানা যায়।

জানা গেছে, এপস্টেইন সম্পর্কিত ৩৫ লাখের বেশি নথির প্রকাশিত অংশে হকিংয়ের নাম অন্তত ২৫০ বার এসেছে। তবে তাঁকে কখনো দণ্ডিত যৌন অপরাধী এপস্টেইনের সঙ্গে সরাসরি অবস্থান করতে দেখা যায়নি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এপস্টেইন-সংশ্লিষ্ট ফাইলে কারও নাম থাকা মানেই অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ নয়। তবে কিশোরী অবস্থায় এপস্টেইনের যৌন দাসত্বের স্বীকার হওয়া ভার্জিনিয়া জিউফ্রে দাবি করেছিলেন, হকিং অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে অর্গিতে (দলবদ্ধ যৌনতা) অংশ নিয়েছিলেন। ২০২৫ সালের এপ্রিলে আত্মহত্যা করা জিউফ্রের এই দাবিটি এখনো প্রমাণহীন।

হকিং এস্টেটের পক্ষ থেকে এসব বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছে।

