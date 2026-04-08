ইরানে হামলা দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করলেন ট্রাম্প, রাজি ইসরায়েলও

মধ্যপ্রাচ্যে সম্ভাব্য বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের আশঙ্কার মধ্যেই নাটকীয় মোড় নিয়েছে পরিস্থিতি। ইরানের ওপর পূর্বঘোষিত ‘বিধ্বংসী হামলা’ অন্তত দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগে দেওয়া এই ঘোষণায় আপাতত যুদ্ধের দামামা কিছুটা স্তিমিত হয়েছে।
তবে এই স্থগিতাদেশ নিঃশর্ত নয়। ট্রাম্প স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ইরানকে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি সম্পূর্ণ ও নিরাপদভাবে জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। এই শর্ত পূরণ হলেই কেবল দুই সপ্তাহের ‘উভয়মুখী যুদ্ধবিরতি’ কার্যকর থাকবে।
ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে জানান, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের বিশেষ অনুরোধে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি ১১ ঘণ্টার কূটনৈতিক প্রস্তাব এবং ইরানের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ১০ দফা পরিকল্পনার ভিত্তিতেই এই সমঝোতার পথ তৈরি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, এসব প্রস্তাব ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য একটি কার্যকর ভিত্তি হতে পারে।
এদিকে, ট্রাম্পের ঘোষণার পর ইসরায়েলও ইরানের সঙ্গে দুই সপ্তাহের সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের বরাতে জানা যায়, হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। যদিও এখনো যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি এবং ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভেতরেও হামলা বন্ধের স্পষ্ট নির্দেশ জারি হয়নি।
এই সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির খবরে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে বিশ্ববাজারে। ঘোষণার মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১২ ডলারের বেশি কমে যায়, যা প্রায় ১০ শতাংশ পতনের সমান। বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা কমার সম্ভাবনাই তেলের দামে এই বড় ধসের প্রধান কারণ।
