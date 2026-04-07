জ্বালানি সংকটে মাদাগাস্কারে জরুরি অবস্থা ঘোষণা

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় দেশজুড়ে ১৫ দিনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে মাদাগাস্কার। সরকার বলছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি সরবরাহে গুরুতর বিঘ্ন ঘটায় এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।
ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সংঘাতের প্রভাবে বৈশ্বিক তেল বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে আমদানি-নির্ভর দেশগুলোর ওপর। মাদাগাস্কারে জ্বালানি আমদানি ব্যাহত হওয়ায় রাজধানী আন্তানানারিভো সহ বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ লোডশেডিং দেখা দিচ্ছে, শিল্প উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং জনজীবনে ভোগান্তি বাড়ছে।
জরুরি অবস্থার আওতায় দেশটিতে জ্বালানি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আরোপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বণ্টন এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতে শক্তি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হবে। পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি উৎস খোঁজা এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
বিশ্লেষকদের মতে, বৈশ্বিক সংকটের ধাক্কা সবচেয়ে বেশি লাগে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোতে। এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে খাদ্য সরবরাহ, পরিবহন ও স্বাস্থ্যসেবাও ব্যাহত হতে পারে। তাই দ্রুত টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকতে হবে বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।
