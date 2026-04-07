গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো বাঁচাতে মানবঢাল তৈরি করছে ইরানিরা

মার্কিন হামলার আশঙ্কার মধ্যে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অবকাঠামোর চারপাশে ‘মানবঢাল’ গড়ে তুলছে সাধারণ মানুষ। একই সঙ্গে তেহরান সতর্ক করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি এসব স্থাপনায় হামলা চালায়, তাহলে পুরো মধ্যপ্রাচ্য ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে।
মঙ্গলবার ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, তাবরিজের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও দেজফুলের একটি সেতুর কাছে মানুষ হাতে হাত ধরে মানবশৃঙ্খল তৈরি করছে। দেশটির বার্তা সংস্থা তাসনিম জানায়, সম্ভাব্য মার্কিন হামলার হুমকির প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
ইরানের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় দেশটির তরুণদের মানবশৃঙ্খল গঠনের আহ্বান জানিয়েছে। মন্ত্রী আলিরেজা রহিমি একে ‘উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ইরানি যুবকদের মানবশৃঙ্খল’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি দেশের অবকাঠামো রক্ষায় জনগণের ঐক্যের প্রতীক।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি সতর্ক করে বলেছেন, ইরান তার শর্ত পূরণ না করলে দেশটির জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলা চালানো হতে পারে। এ অবস্থায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। একটি জ্যেষ্ঠ ইরানি সূত্র জানিয়েছে, পাকিস্তান এখনো দুই দেশের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদানে ভূমিকা রাখছে, তবে ওয়াশিংটনের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আসেনি।
ইরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, চাপের মুখে তারা কোনো আলোচনা করবে না। একই সঙ্গে তারা সতর্ক করেছে, যদি যুক্তরাষ্ট্র বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালায়, তাহলে সৌদি আরবসহ পুরো অঞ্চল অন্ধকারে ডুবে যেতে পারে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে বাব এল-মান্দেব প্রণালিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যা বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে।
এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিশ্চিত করেছেন, তাঁর দেশের বাহিনী ইরানে নতুন করে হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) ব্যবহৃত রেললাইন ও সেতু লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, এসব অভিযান বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থা দুর্বল করার জন্য পরিচালিত হচ্ছে।
এর আগে যুক্তরাষ্ট্র খার্গ দ্বীপে সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়, যা ইরানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি কেন্দ্র। পাশাপাশি ইসরায়েলও ইরানের বিভিন্ন রেল নেটওয়ার্ক, ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি ও পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় আঘাত হেনেছে।
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রদানের মাধ্যমে রাশিয়া ও চীন স্পষ্ট করেছে, এই দেশ দুটি ইরানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং প্রয়োজনে তারা তাদের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে ইরানের পাশে থাকবে।৩ ঘণ্টা আগে
ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের এক চূড়ান্ত ও অত্যন্ত সংবেদনশীল মুহূর্তে ওয়াশিংটনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের গুঞ্জন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে হোয়াইট হাউস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছে।
