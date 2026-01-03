Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ভেনেজুয়েলায় আগ্রাসনে ১৫০টির বেশি মার্কিন যুদ্ধবিমান অংশ নেয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন। ছবি: সংগৃহীত
যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা ও জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক এক সামরিক অভিযানে ১৫০টির বেশি যুদ্ধবিমান অংশ নেয়। ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভ’ নামের এই অভিযানটি কয়েক মাসের পরিকল্পনা ও মহড়া শেষে পরিচালিত হয় বলে জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে জেনারেল ড্যান কেইন বলেন, এই ধরনের মিশনে ভবিষ্যতেও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। অভিযানের প্রস্তুতি কয়েক মাস আগে শুরু হয় এবং এতে বিমান, স্থল, মহাকাশ ও নৌ অভিযানের সমন্বয়ে পরিচালিত জটিল আন্তসংস্থাগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়।

ড্যান কেইন বলেন, ‘আমরা নজর রেখেছি, অপেক্ষা করেছি এবং প্রস্তুতি নিয়েছি। পুরো সময়জুড়ে ধৈর্য ও পেশাদারত্ব বজায় রাখা হয়েছে। অভিযানে পশ্চিম গোলার্ধজুড়ে সব মিলিয়ে ১৫০টির বেশি বিমান উড্ডয়ন করে।’

জেনারেল কেইনের ভাষ্য অনুযায়ী, অভিযানে এফ-২২, এফ-৩৫, এফ-১৮, ইএ-১৮, ই-২, বি-১ বোমারু বিমানসহ বিভিন্ন সহায়ক উড়োজাহাজ এবং বহু দূরনিয়ন্ত্রিত ড্রোন ব্যবহৃত হয়।

ড্যান কেইন আরও জানান, স্থানীয় সময় অনুযায়ী ভোর ২টা ১ মিনিটে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর কম্পাউন্ডে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অংশ নেওয়া বাহিনী দ্রুততা, নিখুঁত সমন্বয় ও শৃঙ্খলার সঙ্গে লক্ষ্যবস্তু ঘিরে ফেলে এবং স্থলবাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয়।

বিষয়:

যুদ্ধবিমানঅভিযানডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্র
