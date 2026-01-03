ভেনেজুয়েলায় আগ্রাসনে ১৫০টির বেশি মার্কিন যুদ্ধবিমান অংশ নেয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা ও জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক এক সামরিক অভিযানে ১৫০টির বেশি যুদ্ধবিমান অংশ নেয়। ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভ’ নামের এই অভিযানটি কয়েক মাসের পরিকল্পনা ও মহড়া শেষে পরিচালিত হয় বলে জানান তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে জেনারেল ড্যান কেইন বলেন, এই ধরনের মিশনে ভবিষ্যতেও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। অভিযানের প্রস্তুতি কয়েক মাস আগে শুরু হয় এবং এতে বিমান, স্থল, মহাকাশ ও নৌ অভিযানের সমন্বয়ে পরিচালিত জটিল আন্তসংস্থাগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়।
ড্যান কেইন বলেন, ‘আমরা নজর রেখেছি, অপেক্ষা করেছি এবং প্রস্তুতি নিয়েছি। পুরো সময়জুড়ে ধৈর্য ও পেশাদারত্ব বজায় রাখা হয়েছে। অভিযানে পশ্চিম গোলার্ধজুড়ে সব মিলিয়ে ১৫০টির বেশি বিমান উড্ডয়ন করে।’
জেনারেল কেইনের ভাষ্য অনুযায়ী, অভিযানে এফ-২২, এফ-৩৫, এফ-১৮, ইএ-১৮, ই-২, বি-১ বোমারু বিমানসহ বিভিন্ন সহায়ক উড়োজাহাজ এবং বহু দূরনিয়ন্ত্রিত ড্রোন ব্যবহৃত হয়।
ড্যান কেইন আরও জানান, স্থানীয় সময় অনুযায়ী ভোর ২টা ১ মিনিটে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর কম্পাউন্ডে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অংশ নেওয়া বাহিনী দ্রুততা, নিখুঁত সমন্বয় ও শৃঙ্খলার সঙ্গে লক্ষ্যবস্তু ঘিরে ফেলে এবং স্থলবাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয়।
যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা ও জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক এক সামরিক অভিযানে ১৫০টির বেশি যুদ্ধবিমান অংশ নেয়। ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভ’ নামের এই অভিযানটি কয়েক মাসের পরিকল্পনা ও মহড়া শেষে পরিচালিত হয় বলে জানান তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে জেনারেল ড্যান কেইন বলেন, এই ধরনের মিশনে ভবিষ্যতেও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। অভিযানের প্রস্তুতি কয়েক মাস আগে শুরু হয় এবং এতে বিমান, স্থল, মহাকাশ ও নৌ অভিযানের সমন্বয়ে পরিচালিত জটিল আন্তসংস্থাগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়।
ড্যান কেইন বলেন, ‘আমরা নজর রেখেছি, অপেক্ষা করেছি এবং প্রস্তুতি নিয়েছি। পুরো সময়জুড়ে ধৈর্য ও পেশাদারত্ব বজায় রাখা হয়েছে। অভিযানে পশ্চিম গোলার্ধজুড়ে সব মিলিয়ে ১৫০টির বেশি বিমান উড্ডয়ন করে।’
জেনারেল কেইনের ভাষ্য অনুযায়ী, অভিযানে এফ-২২, এফ-৩৫, এফ-১৮, ইএ-১৮, ই-২, বি-১ বোমারু বিমানসহ বিভিন্ন সহায়ক উড়োজাহাজ এবং বহু দূরনিয়ন্ত্রিত ড্রোন ব্যবহৃত হয়।
ড্যান কেইন আরও জানান, স্থানীয় সময় অনুযায়ী ভোর ২টা ১ মিনিটে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর কম্পাউন্ডে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অংশ নেওয়া বাহিনী দ্রুততা, নিখুঁত সমন্বয় ও শৃঙ্খলার সঙ্গে লক্ষ্যবস্তু ঘিরে ফেলে এবং স্থলবাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয়।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ায় দেশটির বিপুল তেলসম্পদ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, এতে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।১৪ মিনিট আগে
ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আমেরিকার ‘সরাসরি সশস্ত্র আগ্রাসনের’ ঘটনায় গভীর বিস্ময় ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে চীন। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং তার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের বলপ্রয়োগ আন্তর্জাতিক আইনের চর১৯ মিনিট আগে
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ ও আটকের ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছে ইসরায়েল। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিয়ন সার এই অভিযানকে বিশ্ব রাজনীতির একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর প্রথম ছবি প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) ট্রাম্পের ট্রুথ সোশ্যালে প্রকাশিত ওই ছবিতে মাদুরোকে একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজের ডেকে বন্দী অবস্থায় দেখা যায়।২ ঘণ্টা আগে