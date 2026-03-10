Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরান যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়াকে সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরান যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়াকে সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

ইরান যুদ্ধে রাশিয়াকে না জড়াতে সতর্ক করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল সোমবার টেলিফোনে কথা বলেন। এরপর এ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানায়, হেগসেথ ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ‘কড়া বার্তা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ফোনালাপের পর ইউক্রেন যুদ্ধে কিছুটা শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করেছে।

হেগসেথ আরও বলেন, ফোনালাপে রাশিয়াকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তারা যেন ইরান যুদ্ধে না জড়ায়।

এর আগে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছিল, মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে ইরানকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করছে রাশিয়া।

এলাকার খবর
