গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষ জুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এপেক্স ফুটওয়্যারে লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির আইকিউসি টু কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিসার (আইকিউসি-কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স), একটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: ট্যানারি বা ফুটওয়্যার খাতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই-তিন বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: কারখানা।
প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩০ বছর।
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, জীবন বিমা (দুর্ঘটনা ও হাসপাতালে ভর্তির কভারেজ), হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ছাড়, দুপুরের খাবার সুবিধা এবং এপেক্স পণ্যে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
