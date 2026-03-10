Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরানে আগ্রাসন ‘ছোট সফর’, খুব শিগগির শেষ: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ মার্চ ২০২৬, ০৯: ৩০
ইরানে আগ্রাসন ‘ছোট সফর’, খুব শিগগির শেষ: ট্রাম্প
ফাইল ছবি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের বলেছেন, ইরানে চলমান যুদ্ধ ‘খুব দ্রুত’ শেষ হতে পারে। এ সময় তিনি এই সামরিক অভিযানের পক্ষ সমর্থন করেন এবং এই সংঘাতের বিষয়ে ওয়াশিংটনের লক্ষ্যগুলো তুলে ধরেছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে এই আগ্রাসন শুরু করে। এতে ইরানের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা বা মিসাইল লঞ্চার, নৌ-সম্পদসহ সামরিক অবকাঠামোগুলোতে বড় ধরনের বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। অভিযানের প্রথম দিনেই ইরানের তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হন।

সাম্প্রতিক বক্তব্যে ট্রাম্প ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’র সাফল্যগুলো তুলে ধরেন এবং ইঙ্গিত দেন যে এটি শিগগির শেষ হতে পারে। ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সামরিক পদক্ষেপকে একটি ‘ছোট সফর’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা ‘কিছু অশুভ’ শক্তিকে নির্মূল করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

ট্রাম্প বলেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীর অবিশ্বাস্য সক্ষমতার কারণে এই লড়াই হবে কঠোরভাবে একটি ‘ছোট সফর।’ তিনি আরও বলেন, এই অভিযানের কারণে অর্থনীতিতে একটি ‘সামান্য বিরতি’ এলেও তা বড় কিছু নয়; অর্থনীতি খুব দ্রুত ঘুরে দাঁড়াবে এবং এই ক্ষতি ‘তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে।’

এ সময় ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ ‘খুব দ্রুত শেষ হতে যাচ্ছে।’ তিনি ব্যাখ্যা করেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত কার্যকর এবং ‘চমৎকার কাজের’ কারণে এত দ্রুত সমাপ্তি ঘটবে।

তিনি অগ্রগতির নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন—সামরিক বাহিনী ইতিমধ্যে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চারের প্রায় ‘৮০ শতাংশ’ ধ্বংস করে দিয়েছে। যার ফলে তাদের সক্ষমতা এখন সামান্য পরিমাণে নেমে এসেছে। বাকি লঞ্চারগুলো খুব দ্রুতই নির্মূল করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘ক্ষেপণাস্ত্রগুলো মূলত অকেজো করে দেওয়া হয়েছে... ড্রোনগুলো ধ্বংস করা হয়েছে এবং আমরা ড্রোন তৈরির কারখানাগুলোতেও হামলা চালাচ্ছি।’

তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই অপারেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী ‘অনেক বেশি নিরাপদ’ হবে। ট্রাম্প আরও দাবি করেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী সাড়ে তিন দিনে ইরানের ‘৪৬টি অত্যাধুনিক’ যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

বিষয়:

যুদ্ধডোনাল্ড ট্রাম্পমার্কিন প্রেসিডেন্টইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

সিঙ্গাপুর সফরের আগের দিন সাবেক গভর্নরের পিএস কামরুলসহ দুজনের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

হরমুজ প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে ফ্রান্স

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দুদক মহাপরিচালকের আইফোন ছিনতাই: ২ জন কারাগারে

দুদক মহাপরিচালকের আইফোন ছিনতাই: ২ জন কারাগারে

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সব ধ্বংসের পথ বেছে নেবে তেহরান

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সব ধ্বংসের পথ বেছে নেবে তেহরান

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা

১৫ বছর পর পুলিশ কর্মকর্তা কোহিনুর মিয়ার চাকরি পুনর্বহাল

১৫ বছর পর পুলিশ কর্মকর্তা কোহিনুর মিয়ার চাকরি পুনর্বহাল

ট্রাম্প বলুক আর না বলুক—ইরানকে মুক্ত করতে চায় কুর্দিরা

ট্রাম্প বলুক আর না বলুক—ইরানকে মুক্ত করতে চায় কুর্দিরা

সম্পর্কিত

ইরানে আগ্রাসন ‘ছোট সফর’, খুব শিগগির শেষ: ট্রাম্প

ইরানে আগ্রাসন ‘ছোট সফর’, খুব শিগগির শেষ: ট্রাম্প

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ইরানকে সতর্ক করলেন এরদোয়ান

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ইরানকে সতর্ক করলেন এরদোয়ান

অর্থনৈতিক চাপে ফেলে যুক্তরাষ্ট্রকে পিছু হটতে বাধ্য করব: ইরান

অর্থনৈতিক চাপে ফেলে যুক্তরাষ্ট্রকে পিছু হটতে বাধ্য করব: ইরান

উপসাগরীয় অঞ্চলে দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান চীনের

উপসাগরীয় অঞ্চলে দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান চীনের