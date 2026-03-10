ঘণ্টায় ঘণ্টায় সুর পাল্টাচ্ছেন ট্রাম্প, ইরান যুদ্ধের শেষ কোথায়

ইরান যুদ্ধের দশম দিনে এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বিশ্বজুড়ে চরম বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ তৈরি করেছে। গতকাল সোমবার এক দিনেই ট্রাম্পের বক্তব্যের সুর কয়েক দফায় কয়েক দিকে মোড় নিয়েছে। ফলে মিত্র দেশ বা বাজার বিশ্লেষক—কেউই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বা সময়সীমা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছেন না।
গতকাল সকালে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১২০ ডলারে উঠে যাওয়া এবং শেয়ারবাজারে ধস নামার পর ট্রাম্প মরিয়া হয়ে সাংবাদিকদের ফোন করতে শুরু করেন। নিউইয়র্ক পোস্টের সাংবাদিককে তিনি বলেন, ‘সবকিছুর জন্য আমার কাছে পরিকল্পনা আছে, আপনারা খুশিই হবেন।’
সিবিএস নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করেন, ‘যুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে, আমরা সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছি।’ এই বক্তব্যের প্রভাবে তেলের দাম ১২০ ডলার থেকে এক ধাক্কায় ৯০ ডলারের নিচে নেমে আসে।
কিন্তু সন্ধ্যা হতেই ট্রাম্প তাঁর আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন। তিনি নতুন করে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, ‘আমরা এখনই একে বিশাল সাফল্য বলতে পারি, অথবা আরও এগিয়ে যেতে পারি। আমরা আরও এগিয়েই যাব।’ অর্থাৎ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ‘যুদ্ধ শেষের পথে’ থেকে তিনি ‘হামলা জোরদার করার’ দিকে ঝুঁকে পড়েন।
ট্রাম্প যখন দাবি করছেন অভিযান ‘প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে’, ঠিক তখনই মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ সিবিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। হেগসেথ জানান, অভিযানের পরবর্তী ধাপে আরও শক্তিশালী ৫০০, ১০০০ এবং ২০০০ পাউন্ডের ‘গ্রাভিটি বোমা’ ব্যবহার করা হবে। তিনি সাফ বলেন, ‘আমরা তো অভিযানের আসল অংশটি এখনো শুরুই করিনি।’ যখন ট্রাম্পকে এই বৈপরীত্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তিনি অদ্ভুতভাবে উত্তর দেন, ‘আমার মনে হয় আপনি দুটোই বলতে পারেন।’
এদিকে ইরান যুদ্ধের কারণে আমেরিকায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। গত এক সপ্তাহে পেট্রলের দাম গ্যালন প্রতি ৪৮ সেন্ট বেড়ে ৩ দশমিক ৪৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া গত ফেব্রুয়ারিতে দেশটিতে ৯২ হাজার মানুষ কাজ হারিয়েছেন এবং বেকারত্বের হার বেড়ে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে।
সামনে নভেম্বর মাসের গুরুত্বপূর্ণ মিডটার্ম নির্বাচন। তার আগে জর্জিয়ার বিশেষ নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা গেছে। ট্রাম্পের সমর্থক অনেক ভোটারও এখন বলছেন, তাঁরা ট্রাম্পকে সমর্থন দিলেও এই যুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক মন্দাকে সমর্থন করছেন না। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী শন হ্যারিস এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বলছেন, ‘আমেরিকানরা এই যুদ্ধ চায়নি, এটি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।’
ট্রাম্পের বক্তব্যে একদিকে যেমন ইরানের ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ ও ‘নতুন রাষ্ট্র গঠনের’ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে, অন্যদিকে তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখতে তিনি দ্রুত যুদ্ধ শেষের আশাও দেখাচ্ছেন। এই দ্বিমুখী বার্তার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবন এখন এক অনিশ্চিতায় ঝুলছে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, ট্রাম্প হয়তো সামরিকভাবে ইরানের নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনী ধ্বংসের সাফল্য উদ্যাপন করছেন, কিন্তু এই যুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চড়া মূল্য হয়তো তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে।
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে বৈশ্বিক তেল সরবরাহে বিঘ্ন দেখা দেওয়ায় জ্বালানি সাশ্রয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে থাইল্যান্ড। সরকারি কর্মীদের বাসা থেকে কাজ করা এবং লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির সরকার।৮ মিনিট আগে
ইরান যুদ্ধে রাশিয়াকে না জড়াতে সতর্ক করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল সোমবার টেলিফোনে কথা বলেন। এরপর এ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিহত হয়েছেন বা গুরুতর আহত হয়েছেন—এমন গুঞ্জন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
ইরান যুদ্ধের প্রভাবে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ সংকুচিত হয়ে আসছে ভারতজুড়ে। এ কারণে, দেশটিতে রেস্তোরাঁ ও হোটেলগুলো আজ মঙ্গলবার সম্ভাব্য বিঘ্ন এবং এমনকি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সতর্কবার্তা দিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিল্পখাতের অনুরোধগুলো পর্যালোচনার জন্য একটি প্যানেল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।৩ ঘণ্টা আগে