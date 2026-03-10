Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

নিহত হওয়ার গুঞ্জন উড়িয়ে নেতানিয়াহু বললেন, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নিহত হওয়ার গুঞ্জন উড়িয়ে নেতানিয়াহু বললেন, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিহত হয়েছেন বা গুরুতর আহত হয়েছেন—এমন গুঞ্জন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

এএফপি জানিয়েছে, সোমবার রাতে ইসরায়েলের ন্যাশনাল হেলথ কমান্ড সেন্টার পরিদর্শনকালে নেতানিয়াহু এই মন্তব্য করেন। তাঁর এই সফরের খবর প্রকাশ হওয়ার পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মৃত্যুর গুঞ্জন অনেকটাই স্তিমিত হয়। সফর শেষে বক্তব্য দেওয়ার একটি ছবিও তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি তীব্র হয়ে ওঠায় নেতানিয়াহুর নিরাপত্তা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে সামরিক উত্তেজনা বাড়ার পর কিছু অনলাইন সূত্রে দাবি করা হয়, তিনি হামলায় নিহত বা গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে সরকারিভাবে এমন কোনো তথ্য নিশ্চিত করা হয়নি।

পরিদর্শনকালে নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমরা চাই ইরানি জনগণ স্বৈরশাসনের শিকল ভেঙে ফেলুক। শেষ পর্যন্ত এটি তাদের ওপরই নির্ভর করছে। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা তাদের বড় ধরনের আঘাত করেছি। আমাদের অভিযান এখনো শেষ হয়নি।’

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানায়, ‘অপারেশন রোরিং লায়ন’-এর অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে তিনি এই কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাইম কাটজ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মোশে বার সিমান তোভ যুদ্ধকালীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

বিষয়:

গুজবযুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুনিহতইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার দাবি ইরানি গণমাধ্যমের, ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

ইরান যুদ্ধ থেকে ‘প্রস্থানের পথ’ খুঁজছে ইসরায়েল

হরমুজ প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে ফ্রান্স

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ গ্রেপ্তার ৪

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

বিপুল মাথার খুলি ও হাড় জব্দ: দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ বাণিজ্য করতেন ডেন্টালের দুই শিক্ষার্থী

বিপুল মাথার খুলি ও হাড় জব্দ: দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ বাণিজ্য করতেন ডেন্টালের দুই শিক্ষার্থী

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন

ইরানের স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের দুর্বলতা ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের শক্তিমত্তা

ইরানের স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের দুর্বলতা ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের শক্তিমত্তা

ব্যাংক এশিয়ার তথ্য সুরক্ষা বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

ব্যাংক এশিয়ার তথ্য সুরক্ষা বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

সম্পর্কিত

নিহত হওয়ার গুঞ্জন উড়িয়ে নেতানিয়াহু বললেন, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি

নিহত হওয়ার গুঞ্জন উড়িয়ে নেতানিয়াহু বললেন, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি

ভারতে গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রেস্তোরাঁ

ভারতে গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রেস্তোরাঁ

উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ১ লিটার তেলও বের হতে দেব না—ইরানের হুঁশিয়ারি

উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ১ লিটার তেলও বের হতে দেব না—ইরানের হুঁশিয়ারি

ইরান থেকে ট্রাম্পকে বেরিয়ে আসতে পরামর্শ দিচ্ছেন উপদেষ্টারা

ইরান থেকে ট্রাম্পকে বেরিয়ে আসতে পরামর্শ দিচ্ছেন উপদেষ্টারা