রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ গ্রেপ্তার ৪

রাজধানীর তেজগাঁও এলাকা থেকে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার চারজন কঙ্কাল চোর চক্রের সদস্য বলে জানায় পুলিশ।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও থানার একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেপ্তার করে।
গতকাল সোমবার গভীর রাতে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনসের বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃত চার ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্থান থেকে মানবদেহের কঙ্কাল ও হাড়গোড় চুরির সঙ্গে জড়িত। চক্রটি মানবদেহের কঙ্কাল ও হাড়গোড় কেনাবেচা করছিল।
এ অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আজ বুধবার সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানাবেন তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার ইবনে মিজান।
