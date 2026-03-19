‘আমাদের ধৈর্য সীমাহীন নয়, সক্ষমতাও আছে’—ইরানকে সৌদির হুমকি

ইরানকে তাদের আঞ্চলিক নীতি ও প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর ‘হামলা’ দ্রুত বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সৌদি আরব। সৌদির পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান জানিয়েছেন, ইরান ও তার মিত্রদের এই ধরনের ‘উসকানিমূলক আচরণের’ প্রতি রিয়াদ বেশি সহনশীলতা ধরে রাখতে পারবে না।
প্রিন্স ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের ধৈর্য সীমাহীন নয়, সক্ষমতাও আছে।’ তিনি তেহরানকে দ্রুত তাদের বর্তমান কৌশল ‘পুনর্বিবেচনা’ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার ভোরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সতর্কবার্তা দেন। আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।
ক্ষতিগ্রস্ত মিত্রদেশগুলোর হাতে বিশাল সামরিক ও কৌশলগত সক্ষমতা রয়েছে এবং প্রয়োজন পড়লে তারা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না বলে জানিয়েছে সৌদি আরব। প্রিন্স ফয়সাল তেহরানের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি আশা করি তারা প্রতিবেশীদের ওপর হামলা বন্ধ করবে।’
সৌদি আরবের দাবি, তাদের ওপর ও পার্শ্ববর্তী উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর সাম্প্রতিক হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ‘নিখুঁত লক্ষ্যভেদ’ প্রমাণ করে যে এগুলো অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং সুসংগঠিতভাবে করা হয়েছে।
তবে শুরু থেকেই হামলার বিষয়ে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছে ইরান।
আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১৬ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পরিকল্পনা করছে পোল্যান্ড। আজ বুধবার দেশটির শিক্ষামন্ত্রী বারবারা নোওয়াকা এই ঘোষণা দিয়েছেন।১১ ঘণ্টা আগে
১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে এক অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং দুই মাস পর বন্দী হন। ১৯৬১ সালের জানুয়ারিতে বেলজিয়ামের পরোক্ষ সমর্থনে একটি ফায়ারিং স্কোয়াড লুমুম্বা ও তাঁর দুই সহযোগীকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর তাঁর মরদেহ অ্যাসিডে গলিয়ে ফেলা হয়েছিল।১১ ঘণ্টা আগে
ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান আলী লারিজানি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেশটির নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ‘অপরাধী খুনিদের’ অচিরেই চড়া মূল্য দিতে হবে বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।১২ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করায় বিশ্বজুড়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বিদেশের মাটিতে এই সমালোচনার পাশাপাশি ঘরের মাঠেও তাঁকে আইনি লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বিরোধী ডেমোক্র্যাট শিবিরের আইনপ্রণেতারা অভিযোগ করেছেন, ট্রাম্প কংগ্রেসকে...১২ ঘণ্টা আগে