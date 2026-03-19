‘আমাদের ধৈর্য সীমাহীন নয়, সক্ষমতাও আছে’—ইরানকে সৌদির হুমকি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ১১: ১৮
‘আমাদের ধৈর্য সীমাহীন নয়, সক্ষমতাও আছে’—ইরানকে সৌদির হুমকি
সৌদির পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান। ছবি: সংগৃহীত

ইরানকে তাদের আঞ্চলিক নীতি ও প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর ‘হামলা’ দ্রুত বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সৌদি আরব। সৌদির পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান জানিয়েছেন, ইরান ও তার মিত্রদের এই ধরনের ‘উসকানিমূলক আচরণের’ প্রতি রিয়াদ বেশি সহনশীলতা ধরে রাখতে পারবে না।

প্রিন্স ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের ধৈর্য সীমাহীন নয়, সক্ষমতাও আছে।’ তিনি তেহরানকে দ্রুত তাদের বর্তমান কৌশল ‘পুনর্বিবেচনা’ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সতর্কবার্তা দেন। আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত মিত্রদেশগুলোর হাতে বিশাল সামরিক ও কৌশলগত সক্ষমতা রয়েছে এবং প্রয়োজন পড়লে তারা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না বলে জানিয়েছে সৌদি আরব। প্রিন্স ফয়সাল তেহরানের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি আশা করি তারা প্রতিবেশীদের ওপর হামলা বন্ধ করবে।’

সৌদি আরবের দাবি, তাদের ওপর ও পার্শ্ববর্তী উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর সাম্প্রতিক হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ‘নিখুঁত লক্ষ্যভেদ’ প্রমাণ করে যে এগুলো অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং সুসংগঠিতভাবে করা হয়েছে।

তবে শুরু থেকেই হামলার বিষয়ে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছে ইরান।

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

পটিয়ায় ৩ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অন্তত ১৫

ইরানে মাটির নিচে নতুন পারমাণবিক কেন্দ্রের সন্ধান দিল আইএইএ

উল্টো পথে প্রাইভেট কার যেতে বাধা দেওয়ায় ৩ পুলিশকে মারধর, যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

‘আমাদের ধৈর্য সীমাহীন নয়, সক্ষমতাও আছে’—ইরানকে সৌদির হুমকি

‘আমাদের ধৈর্য সীমাহীন নয়, সক্ষমতাও আছে’—ইরানকে সৌদির হুমকি

স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করছে পোল্যান্ড

স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করছে পোল্যান্ড

৬১ বছর পর কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু

৬১ বছর পর কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু

লারিজানি হত্যার চড়া মূল্য দিতে হবে: মোজতবা খামেনি

লারিজানি হত্যার চড়া মূল্য দিতে হবে: মোজতবা খামেনি