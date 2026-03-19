কাতার–ইরানের কোনো গ্যাসক্ষেত্রেই হামলা চান না ট্রাম্প, দিলেন কড়া হুঁশিয়ারি

কাতারের এলএনজি স্থাপনায় আবার হামলা করলে ইরানের পুরো ‘সাউথ পার্স’ গ্যাসক্ষেত্র উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে ইসরায়েলকেও হামলা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের দাবি, এর আগে ইরানের সাউথ পার্সে ইসরায়েলের হামলার বিষয়ে ‘কিছুই জানত না’ যুক্তরাষ্ট্র বা কাতার।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ এ দেওয়া এক পোস্টে এ হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। কাতারকে ‘সম্পূর্ণ নির্দোষ’ উল্লেখ করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান কাতারের ওপর হামলা না করলে, সাউথ পার্সে আর কোনো হামলা চালাবেনা ইসরায়েল।
এর অন্যথা ঘটলে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘সে ক্ষেত্রে (কাতারে গ্যাসক্ষেত্রে আবার হামলা করলে) ইসরায়েলের সহায়তা বা সম্মতি থাকুক আর না থাকুক, যুক্তরাষ্ট্র একাই পুরো সাউথ পার্স গ্যাসক্ষেত্রকে এমন শক্তিশালী ও প্রচণ্ড মাত্রার বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবে, যা ইরান এর আগে কখনো দেখেনি।’
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি এই পর্যায়ের সহিংসতা বা ধ্বংসযজ্ঞের অনুমতি দিতে চাই না। কারণ ইরানের ভবিষ্যতের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে। কিন্তু কাতারের এলএনজি স্থাপনায় যদি আবার হামলা হয়, তবে আমি এটি করতে দ্বিধা করব না।’
ট্রাম্পের এ পোস্টের আগে বিশ্বের বৃহত্তম এলএনজি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কাতার এনার্জি জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার ভোরে তাদের বেশ কয়েকটি এলএনজি স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। এতে সেখানে ‘বড় ধরনের আগুন’ লাগার পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
কাতার এনার্জির এ বক্তব্যের আগে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো রাশ লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে।
আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং চীন-ভারত সীমান্ত উত্তেজনা নিরসনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যেই বেইজিংয়ে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়েছে ভারত। অভিজ্ঞ কূটনীতিক এবং বর্তমানে যুক্তরাজ্যে ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কে. দোরাইস্বামীকে চীনের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
ইরানের বিরুদ্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত যুদ্ধের আইনি ও নৈতিক ভিত্তি নিয়ে খোদ মার্কিন প্রশাসনের অভ্যন্তরেই নজিরবিহীন বিতর্ক শুরু হয়েছে। গতকাল বুধবার মার্কিন ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ডের একটি সাক্ষ্য এবং কাউন্টার টেররিজম সেন্টারের প্রধান জো কেন্টের পদত্যাগ ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক...১ ঘণ্টা আগে
ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হয়েছে কাতারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি কেন্দ্র ‘রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি’। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ইরানের ছোড়া একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র এই শিল্পনগরে আঘাত হানলে বিশ্বের বৃহত্তম তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) উৎপাদন স্থাপনা ও পার্ল গ্যাস-টু-লিকুইড (জিটিএল)...১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর এবং বন্ধুপ্রতিম কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রের অনুরোধে আফগানিস্তানে চলমান ‘অপারেশন গজব লিল-হক’-এ সাময়িক বিরতি ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। গতকাল বুধবার পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।২ ঘণ্টা আগে