Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

কাতার–ইরানের কোনো গ্যাসক্ষেত্রেই হামলা চান না ট্রাম্প, দিলেন কড়া হুঁশিয়ারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

কাতারের এলএনজি স্থাপনায় আবার হামলা করলে ইরানের পুরো ‘সাউথ পার্স’ গ্যাসক্ষেত্র উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে ইসরায়েলকেও হামলা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের দাবি, এর আগে ইরানের সাউথ পার্সে ইসরায়েলের হামলার বিষয়ে ‘কিছুই জানত না’ যুক্তরাষ্ট্র বা কাতার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ এ দেওয়া এক পোস্টে এ হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। কাতারকে ‘সম্পূর্ণ নির্দোষ’ উল্লেখ করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান কাতারের ওপর হামলা না করলে, সাউথ পার্সে আর কোনো হামলা চালাবেনা ইসরায়েল।

এর অন্যথা ঘটলে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘সে ক্ষেত্রে (কাতারে গ্যাসক্ষেত্রে আবার হামলা করলে) ইসরায়েলের সহায়তা বা সম্মতি থাকুক আর না থাকুক, যুক্তরাষ্ট্র একাই পুরো সাউথ পার্স গ্যাসক্ষেত্রকে এমন শক্তিশালী ও প্রচণ্ড মাত্রার বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবে, যা ইরান এর আগে কখনো দেখেনি।’

ট্রাম্প বলেন, ‘আমি এই পর্যায়ের সহিংসতা বা ধ্বংসযজ্ঞের অনুমতি দিতে চাই না। কারণ ইরানের ভবিষ্যতের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে। কিন্তু কাতারের এলএনজি স্থাপনায় যদি আবার হামলা হয়, তবে আমি এটি করতে দ্বিধা করব না।’

ট্রাম্পের এ পোস্টের আগে বিশ্বের বৃহত্তম এলএনজি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কাতার এনার্জি জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার ভোরে তাদের বেশ কয়েকটি এলএনজি স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। এতে সেখানে ‘বড় ধরনের আগুন’ লাগার পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

কাতার এনার্জির এ বক্তব্যের আগে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো রাশ লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে।

বিষয়:

কাতারএলএনজিডোনাল্ড ট্রাম্পহামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

পটিয়ায় ৩ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অন্তত ১৫

ইরানে মাটির নিচে নতুন পারমাণবিক কেন্দ্রের সন্ধান দিল আইএইএ

উল্টো পথে প্রাইভেট কার যেতে বাধা দেওয়ায় ৩ পুলিশকে মারধর, যুবক গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

সম্পর্কিত

চীনে রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন বাংলাদেশে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী

হামলার আগে ইরান পরমাণু সমৃদ্ধকরণ শুরুর চেষ্টাই করেনি: তুলসি গ্যাবার্ড

ইরানের গ্যাসক্ষেত্রে হামলার পর ট্রাম্পের নরম সুর, ইসরায়েলকে সংযত হওয়ার আহ্বান

ঈদ উপলক্ষে যুদ্ধবিরতি দিল পাকিস্তান ও আফগানিস্তান

