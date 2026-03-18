উল্টো পথে প্রাইভেট কার যেতে বাধা দেওয়ায় ৩ পুলিশকে মারধর, যুবক গ্রেপ্তার

গাজীপুরের টঙ্গীতে উল্টো পথে প্রাইভেট কার চালাতে বাধা দেওয়ায় পুলিশের তিন সদস্যকে পিটিয়ে আহত করেছেন কয়েকজন যুবক। গতকাল মঙ্গলবার রাতে টঙ্গীর গাজীপুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।
আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট শাহজালাল হোসাইন, ইমরান তালুকদার ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) তরিকুল ইসলাম। তাঁদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
এ ঘটনায় রাতেই কাজী শাহীন (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যারা পালিয়ে যায়। কাজী শাহীন টঙ্গীর গাজীপুরা এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে।
আজ বুধবার (১৮ মার্চ) দুপুরে পুলিশ বাদী হয়ে কাজী লাবিব (২৩), পিয়াস (২৪), কাজী শাহীনসহ (২৫) ৯ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও দুজনের বিরুদ্ধে টঙ্গী পূর্ব থানায় একটি মামলা করেন।
টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
