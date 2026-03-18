Ajker Patrika
গাজীপুর

উল্টো পথে প্রাইভেট কার যেতে বাধা দেওয়ায় ৩ পুলিশকে মারধর, যুবক গ্রেপ্তার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
উল্টো পথে প্রাইভেট কার যেতে বাধা দেওয়ায় ৩ পুলিশকে মারধর, যুবক গ্রেপ্তার
গাজীপুরের টঙ্গীতে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার কাজী শাহীন। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের টঙ্গীতে উল্টো পথে প্রাইভেট কার চালাতে বাধা দেওয়ায় পুলিশের তিন সদস্যকে পিটিয়ে আহত করেছেন কয়েকজন যুবক। গতকাল মঙ্গলবার রাতে টঙ্গীর গাজীপুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

‎আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট শাহজালাল হোসাইন, ইমরান তালুকদার ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) তরিকুল ইসলাম। তাঁদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ‎

‎এ ঘটনায় রাতেই কাজী শাহীন (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যারা পালিয়ে যায়। কাজী শাহীন টঙ্গীর গাজীপুরা এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে।‎

আজ ‎বুধবার (১৮ মার্চ) দুপুরে পুলিশ বাদী হয়ে কাজী লাবিব (২৩), পিয়াস (২৪), কাজী শাহীনসহ (২৫) ৯ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও দুজনের বিরুদ্ধে টঙ্গী পূর্ব থানায় একটি মামলা করেন।

‎টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

