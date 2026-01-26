ইন্টারনেট নেই তিন সপ্তাহ, আরও ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে ইরান

দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং ভয়াবহভাবে মুদ্রার মান কমে যাওয়ায় বিপর্যস্ত ইরানের অর্থনীতিতে নতুন করে আঘাত হেনেছে ইন্টারনেট শাটডাউন। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে বৈশ্বিক ইন্টারনেট থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার পর দেশটির কিছু ব্যবহারকারী সাময়িকভাবে সংযোগ ফিরে পেলেও তা আবার দ্রুত ব্যাহত হয়। ইন্টারনেট সংযোগের এমন অনিশ্চয়তা দেশটির অনলাইন ব্যবসাকে চরম সংকটে ফেলেছে। বহু ইরানি পরিবারের কাছে এই অনলাইন ব্যবসাই ছিল শেষ অবলম্বন।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) আমিরাত-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মুখে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ইরানের ক্ষুদ্র অনলাইন উদ্যোক্তারা। ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে পর্দা বিক্রি করা এক ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তিনি একটি অর্ডারও পাননি। তিনি বলেন, ‘আমাদের কোনো দোকান নেই। ঘর থেকেই অনলাইনে ব্যবসা চালাই। ইন্টারনেটই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল।’ তাঁর এই অভিজ্ঞতা ইরানের হাজারো অনলাইন বিক্রেতার বর্তমান বাস্তবতা।
ইরানে ডিজিটাল অর্থনীতির একটি বড় অংশ ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামনির্ভর। ফারসি গণমাধ্যমের হিসাবে, দেশটিতে ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ কোটিরও বেশি। প্ল্যাটফর্মটি ইরানে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ হলেও ভিপিএনের মাধ্যমে এটি দেশটির অনলাইন বাজারের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছে। ৩৪ বছর বয়সী এক নারী ঘরে বসে কুকিজ ও পেস্ট্রি বানিয়ে অনলাইনে বিক্রি করতেন। বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমাদের বেতন দিয়ে সংসার চলে না বলেই অনলাইন ব্যবসা শুরু করেছিলাম। এখন সেই সামান্য আশাটুকুও নেই।’
ভোক্তারাও বিপাকে পড়েছেন। ইন্টারনেট বন্ধের আগে অনলাইন দোকানগুলোতে তুলনামূলক কম দামে পণ্য পাওয়া যেত, যা ৪২ শতাংশ মূল্যস্ফীতির চাপে থাকা দেশটির জনগণের কাছে ছিল একটি স্বস্তির জায়গা। এক তেহরানি ক্রেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমরা পরিস্থিতি ভালো করার আশায় প্রতিবাদে নেমেছিলাম। এখন আমাদের সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বাঁচার শেষ আশাটুকুও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।’
ইন্টারনেট পর্যবেক্ষণ সংস্থা নেটব্লকসের তথ্যমতে—এই ইন্টারনেট শাটডাউনে ইরানের প্রতিদিন ক্ষতি হচ্ছে ৩ কোটি ৭০ লাখ ডলারের বেশি। তবে ইরান সরকারের হিসাবে এই ক্ষতি দৈনিক ৪৩ লাখ ডলারের বেশি নয়। দেশটির উপ-তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী এহসান চিতসাজ জানিয়েছেন, ইন্টারনেট শাটডাউনে তাদের ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ও অনলাইন পর্যটন খাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে কেউ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা বিজ্ঞাপন দিতে আগ্রহী হচ্ছে না বলেও তিনি স্বীকার করেন।
ইরানের জাতীয় তথ্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিছু দেশীয় অ্যাপ ও সেবা চালু থাকলেও সেগুলোও বড় ধাক্কা খেয়েছে। দেশটিতে জনপ্রিয় রাইড সেবা অ্যাপ ‘স্ন্যাপ’ জানিয়েছে, ব্যবহারকারীর চাহিদা ৮০ শতাংশ কমে গেছে এবং প্রতিদিন প্রায় ৩ লাখ ৫৭ হাজার ডলার রাজস্ব হারাচ্ছে তারা। প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করে বলেছে, এই অবস্থা চলতে থাকলে প্রযুক্তি খাত সংকুচিত হবে এবং মেধাবীরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে।
এদিকে হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামের জায়গা নিতে রাষ্ট্র-ঘনিষ্ঠ দেশীয় অ্যাপগুলো জোর প্রচার চালালেও এগুলোর ওপর ইরানের সাধারণ মানুষের আস্থার ঘাটতি রয়েছে। গোপনীয়তা ও তথ্য নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কারণে অনেকেই এসব প্ল্যাটফর্ম এড়িয়ে চলছেন।
ইরানে এর আগে ২০১৯ ও ২০২২ সালেও ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থার হিসাবে, দেশটিতে সম্প্রতি সংঘটিত সর্বশেষ বিক্ষোভে ৫ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। তবে সরকার বলছে নিহতের সংখ্যা ৩ হাজার ১০০।
ইন্টারনেট শাটডাউনে অর্থনৈতিক ক্ষতি স্পষ্ট হলেও ইরানের সরকার নিরাপত্তার যুক্তিতে এটিকে বৈধতা দিচ্ছে। তবে ব্যবসায়ীদের মতে, এই অনিশ্চয়তাই সবচেয়ে ভয়াবহ। একসময় তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে দায়ী করলেও এখন নিজ দেশের সিদ্ধান্তেই তাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে।
ভারতের একটি রাজ্যে প্রাণঘাতী নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দরগুলোতে আবারও কোভিড-১৯ সময়কার মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে, থাইল্যান্ড, নেপাল ও তাইওয়ান সম্ভাব্য সংক্রমণ ঠেকাতে দ্রুত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আন্তর্জাতিক মিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর প্রতি সদিচ্ছার প্রতীক হিসেবে জায়ান্ট পান্ডা উপহার দিয়ে আসছে এশিয়ার পরাশক্তি চীন। দেশটির এই ‘পান্ডা ডিপ্লোম্যাসি’ যেমন সম্পর্ক গাঢ় করতে কাজ করেছে তেমনি সম্পর্কে অবনতি এলে সেখানেও এর ব্যবহার দেখা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
ফিলিপাইনের একটি কারাগারে তিন মাস বন্দী থাকাকালীন কারারক্ষীদের ঘুষ দিয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং দুর্নীতির তথ্য ফাঁস করার হুমকি দিয়েছেন আলোচিত রুশ ভ্লগার ভিতালি জদোরোভেৎস্কি। সম্প্রতি এক লাইভস্ট্রিমে তাঁর করা ‘ফিলিপাইনে টাকাই কথা বলে’—এমন মন্তব্যের জেরে তোলপাড় শুরু হয়েছে দেশটিতে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট৪ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলকে ব্যবহার করে বিদেশে থাকা রাজনৈতিক বিরোধী, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের টার্গেট করছে রাশিয়া। এমন গুরুতর অভিযোগ উঠে এসেছে সংস্থাটির এক হুইসেলব্লোয়ারের ফাঁস করা হাজার হাজার নথিতে।৮ ঘণ্টা আগে