কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজের বিরুদ্ধে বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল আবেদনের শুনানি পিছিয়েছে। ২৮ জানুয়ারি এ বিষয়ে শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
এর আগে, মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে দায়ের করা রিট খারিজ করে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদনের শুনানির জন্য সোমবার দিন নির্ধারণ করেছিলেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত।
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর পক্ষে তাঁর আইনজীবী সাইফুল্লাহ আল মামুন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আপিল আবেদন করেন।
প্রশ্নপত্র ফাঁস-কাণ্ডে আলোচিত সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সেই গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলী জীবনের ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ রিমান্ডে নেওয়ার এ নির্দেশ দেন।২৮ মিনিট আগে
গাজীপুরে দুই শিশুকে সঙ্গে নিয়ে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে দিয়েছেন এক নারী। এতে তিনজনেই মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) আনুমানিক বেলা ১১টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল থানার ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের পুবাইল রেলস্টেশনসংলগ্ন নয়নপাড়া এলাকার রেল ক্রসিংয়ে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলা শাখার সেক্রেটারি (সাধারণ সম্পাদক) হাফেজ জুনায়েদ হোসেনের নেতৃত্বে ৫৩ জন নেতা-কর্মী জামায়াতে ইসলামীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন। যোগদানকৃতদের মধ্যে দলটির উপজেলা প্রচার সম্পাদক হাফেজ ইসমাঈল, মাঘান-সিয়াধার ইউনিয়ন সভাপতি হাফেজ ওসমান গনি, সেক্রেটারি...২ ঘণ্টা আগে
প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালে কাজে যোগ দেন কারখানাটির কয়েক শ শ্রমিক। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে হঠাৎ একে একে শ্রমিকেরা অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। এ সময় তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে