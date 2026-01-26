ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীর ওপর বিএনপি নেতা-কর্মীর হামলার অভিযোগ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের ঢাকা-১৮ আসনের প্রার্থী আরিফুল ইসলাম আদীবের ওপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিএনপির স্থানীয় নেতা দিদার মোল্লার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে এনসিপির।
আজ সোমবার সকালে খিলক্ষেত থানার ডুমনি বাজার এলাকায় পথসভা চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।
আরিফুল ইসলাম এ বিষয়ে বলেন, ‘বিএনপির সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। আমার সহযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এইখান থেকে আমার লাশ যাবে তবুও প্রোগ্রাম করে যাব ইনশা আল্লাহ।’
এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আরিফুর রহমান তুহিন জানান, বিএনপির এসএম জাহাঙ্গীর এই আসনের প্রার্থী। গতকাল রোববার ওই এলাকায় এনসিপির নেতা-কর্মীদের হেনস্তা করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
আরিফুর রহমান তুহিন বলেন, গতকালও আমাদের নেতা-কর্মীদের হেনস্তা করে বিএনপি নেতারা। রাতে বিষয়টি জাহাঙ্গীরকে অবগত করা হলে আর এমনটা হবে না বলে জানিয়েছিলেন তিনি।
সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এনসিপি প্রার্থী আরিফুল ইসলাম তাঁর পথসভা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবারও কেউ হামলা করতে এলে প্রতিরোধ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
