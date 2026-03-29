নাগালে এলেই মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে হামলা চালাবে ইরান

মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায় বা নাগালে আসামাত্রই সেটিকে লক্ষ্যবস্তু করার ঘোষণা দিয়েছে তেহরান। আজ রোববার ইরানের নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল শাহরাম ইরানি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এ কথা বলেন।
শাহরাম ইরানি জানান, গত ৪ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের রণতরী ‘আইআরআইএস দেনা’ ডুবে শহীদ নৌসেনাদের রক্তের বদলা নিতেই এই পাল্টা হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন আমাদের ফায়ারিং রেঞ্জে আসামাত্রই আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে এর চরম প্রতিশোধ নেওয়া হবে।’
ইরানি নৌপ্রধানের দাবি অনুযায়ী, মার্কিন রণতরীটির প্রতিটি গতিবিধি বর্তমানে ইরানের রাডারে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, গত ৪ মার্চ ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার উপকূল থেকে প্রায় ১৯ নটিক্যাল মাইল দূরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় অবস্থানকালে মার্কিন সাবমেরিন ইউএসএস শার্লট-এর টর্পেডো হামলায় ইরানি রণতরী ‘আইআরআইএস দেনা’ ডুবে যায়। জাহাজটিতে আনুমানিক ১৮০ জন নৌসদস্য ছিলেন। এই ঘটনায় অন্তত ৮৭ জন ইরানি নৌসেনা নিহত হন।
মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ পেন্টাগনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই হামলাকে ‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম সফল টর্পেডো আক্রমণ’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।
সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন বর্তমানে আরব সাগরে অবস্থান করছে এবং সেখান থেকে ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’র আওতায় ইরানে বিমান হামলা পরিচালনা করছে। গত ২৫ মার্চ এই জাহাজে উড্ডয়ন কার্যক্রম চলাকালীন একজন মার্কিন নাবিক আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
যুক্তরাষ্ট্র একদিকে কূটনৈতিক আলোচনার কথা বললেও গোপনে ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা করছে বলে দাবি করেছেন ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। আজ রোববার তাঁর এক বিবৃতির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনা।