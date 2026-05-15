কানের লালগালিচায় গোলাপি আভা ছড়াতে যেভাবে সেজেছিলেন আলিয়া ভাট

ফিচার ডেস্ক  
আলিয়া ভাট। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

১২ মে ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলিউড তারকা আলিয়া ভাট উপস্থিত হয়েছিলেন। জমকালো এই আয়োজনের লালগালিচায় যেন উড়ে বেড়াচ্ছিল গোলাপি এক পালক। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি কানে অংশ নেন। এত মিনিমাল সাজে এতটা আভা ছড়ানো যায়, তা তাঁর এই রূপ দেখেই ভক্তকুল বুঝে নিয়েছেন। ছুটির দিনে বাইরে বের হওয়ার আগে কি বারবার আলিয়া ভাটের এই সাজই দেখে নিচ্ছেন? তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক—সবার চোখধাঁধানো এই রূপে হাজির হতে তিনি কী কী কসরত করেছেন।

ত্বকের যত্ন নিয়মিত নিলে বাড়তি মেকআপের ঝামেলা থেকে বাঁচা যায় বলে মনে করেন আলিয়া। আর এই সাজের শুরুটা হয়েছে সুন্দর ত্বক দিয়েই। তিনি বিশেষ অনুষ্ঠানের এক বা দুই দিন আগে থেকেই মুখ ডাবল ক্লিনজ করেন। এরপর হাইড্রেটিং শিট মাস্ক ব্যবহার করেন। এতে হালকা মেকআপের পরও তাঁর ত্বক অনেক বেশি স্বাস্থ্য়োজ্জ্বল দেখায়।

যেকোনো মেকআপ ব্যবহারের আগে ত্বককে গভীরভাবে ময়শ্চারাইজ করা জরুরি। আলিয়া ডিউয়ি ময়শ্চারাইজার ত্বকে ততক্ষণ ম্যাসাজ করেন, যতক্ষণ না এটি পুরোপুরিভাবে ত্বক শুষে নেয়। এতে তাঁর ত্বক ভেতর থেকে উজ্জ্বল আভা ছড়াতে থাকে। আলিয়া মনে করেন, মেকআপের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত উজ্জ্বলতা, ম্যাটভাব নয়।

এরপর তিনি ডিউয়ি-ফিনিশ ফাউন্ডেশন লাগান, যা ত্বককে শ্বাস নিতে দেয়। আলিয়ার এই সাজের বেজ মেকআপের টেক্সচার ছিল নিউট্রাল। তাই সাজটি অনুসরণ করতে চাইলে ফুল কভারেজযুক্ত কিছু এড়িয়ে চলুন। হাতের তালুতে কয়েক ফোঁটা লিকুইড হাইলাইটার বা ফেসিয়াল অয়েল পাম্প করে নিন এবং এটি আপনার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার ত্বকে লাগান। এটি ত্বককে একটি উষ্ণ ঝলমলে আভা দেবে। ঠিক এই কারণেই উৎসবে এই আলোর নিচে আলিয়ার ত্বক এত উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় হয়ে উঠেছিল। আপনার হাইলাইটার বা ফেসিয়াল অয়েল গালের উঁচু অংশ, যেমন চিকবোন বা নাকের ওপরেও ব্লেন্ড করুন। এরপর চাইলে কনট্যুরিং করতে পারেন।

এবার ব্রু আঁকার পালা। একটি আইব্রো পেনসিল ব্যবহার করে হালকা, পালকের মতো টানে ব্রুর ফাঁকা জায়গা ভরাট করুন। তারপর একটি স্বচ্ছ আইব্রো জেল দিয়ে ওপরের দিকে ব্রাশ করে ভ্রু দুটিকে পরিপাটি লুক দিন।

চোখের জন্য পুরো চোখের পাতায় রোজ গোল্ড শিমার আইশ্যাডো ব্যবহার করুন এবং ক্রিজে আলতো করে ব্লেন্ড করুন। এই লুকের মূল আকর্ষণ হলো হালকা শিমার। কড়া বা গাঢ় লাইনার এড়িয়ে চলুন।

পরবর্তী ধাপে একটি আই কার্লার দিয়ে আপনার চোখের পাপড়ি কার্ল করুন, তারপর মাস্কারা দুই থেকে তিনটি কোট লাগান, প্রতিটি কোটের মাঝে শুকানোর সময় রাখতে হবে। এ জন্য অপেক্ষা করুন। লুকটিকে সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখতে নিচের পাপড়ির লাইনে মাস্কারা লাগানো বাদ দিন।

আলিয়ার এই সাজের মতো আপনার মেকআপেও উষ্ণতা ও রং যোগ করতে আঙুল ব্যবহার করে গালের ওপরের অংশে একটি পিচ বা কোরাল রঙের ক্রিম ব্লাশ লাগান। আলিয়ার মতো ঝলমলে আভা পেতে এটিকে হালকাভাবে ওপরের দিকে ব্লেন্ড করুন।

এবার একটি সেটিং পাউডার দিয়ে মেকআপ সেট করুন; ভারী ম্যাট পাউডার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। শুধু চোখের নিচে ও নাকের চারপাশে, যেখানে ভাঁজ পড়ার প্রবণতা থাকে, সেখানে একটি পাফ দিয়ে হালকাভাবে চেপে লাগান।

ঠোঁটের জ‍ন্য একটি ন্য়ুড পিঙ্ক লিপ লাইনার ব্যবহার করুন এবং এর ভেতরে একটি হালকা, গ্লসি ন্য়ুড লিপস্টিক দিয়ে ভরাট করুন। আলিয়ার ঠোঁটের সাজ ছিল গ্লসি ও সাবলীল; এটি ম্যাট ছিল না, খুব বেশি গাঢ়ও ছিল না, বরং ছিল কোমল, অথচ উজ্জ্বল ও দ্যুতিময়।

তাঁর পুরো সাজে মনোযোগ ছিল ত্বক ও চোখের ওপরের অংশে। আপনার সাজেও এই গোলাপি আভা ফুটিয়ে তুলতে এই নিয়মগুলো মেনে সাজতে বসুন।

সূত্র: ফেমিনা

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

