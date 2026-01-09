তেহরানে সাতটি নিথর দেহ পড়ে থাকার ভিডিও ভাইরাল, ফ্যাক্টনামেহ বলছে ফুটেজগুলো সাম্প্রতিক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইরানের রাজধানী তেহরানের পশ্চিমে ফারদিস এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে একাধিক ব্যক্তিকে মাটিতে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে।
প্রায় ২৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ফারদিসে ধারণ করা ওই ভিডিওতে অন্তত সাতজন মানুষকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে মনে হচ্ছে। তবে গতকাল রাতের বিক্ষোভ দমনের সময় কোনো হতাহতের বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু নিশ্চিত করেনি ইরানি কর্তৃপক্ষ।
ভিডিওগুলো যাচাই করেছে ইরানের স্বাধীন ফ্যাক্ট-চেকিং প্ল্যাটফর্ম ফ্যাক্টনামেহ (Factnameh)। সংস্থাটি জানিয়েছে, ফুটেজগুলো আসল, সাম্প্রতিক এবং এর আগে অনলাইনে প্রকাশিত হয়নি।
ফ্যাক্টনামেহ আরও জানিয়েছে, ফারদিসের রাস্তায় সংঘটিত বিক্ষোভ থেকে পাওয়া আরও একটি ভিডিওতে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির মুখে পড়তে দেখা গেছে বিক্ষোভকারীদের। ভিডিওতে সরাসরি গুলিবর্ষণের দৃশ্য রয়েছে বলে দাবি করেছে সংস্থাটি।
