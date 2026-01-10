Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

শুক্রবার রাতেও তেহরানের রাজপথ দখলে নিল বিক্ষোভকারীরা, সংঘর্ষ চলছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: ইরান ইন্টারন্যাশনাল
ছবি: ইরান ইন্টারন্যাশনাল

কঠোর নিরাপত্তা অভিযান ও দমন–পীড়নের পরও শুক্রবার রাতে (১৩ তম দিন) আবারও ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ইরানের রাজধানী তেহরানে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় উঠে এসেছে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসে সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে।

এক প্রত্যক্ষদর্শী ইরান ইন্টারন্যাশনালকে জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে ‘স্বৈরশাসকের মৃত্যু হোক’ স্লোগানে মুখর হয়েছে তেহরানের রাজপথ। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের গাড়ি ও ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর কয়েকটি যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় আইআরজিসি বাহিনীর পক্ষ থেকে গুলির শব্দ শোনা গেছে। অনেক সড়ক অবরোধ করা হয়েছে, আর শহরজুড়ে একটানা গাড়ির হর্ন বাজিয়েও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত অচল করে দিয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, ‘ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কার্ড পেমেন্ট টার্মিনাল কাজ করছে না, ফোন কল করা যাচ্ছে না। শুধু রাইটেল নেটওয়ার্কের কিছু ব্যবহারকারী এসএমএস পাঠাতে পারছেন।’ এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এদিকে বিক্ষোভকারীদের নিহত হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সিনেটর বিল হ্যাগার্টি ইরান ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন, ‘ইরানের সরকার যা সব সময় করে এসেছে, সেটাই করছে—ইরানের জনগণকে দমন করে রাখছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি মনে করি, আমেরিকার জনগণ ইরানের জনগণের পাশে রয়েছে। আমরা সব সময়ই তাদের পাশে ছিলাম।’

ছবি: ইরান ইন্টারন্যাশনাল
ছবি: ইরান ইন্টারন্যাশনাল

ইরানে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন বিষয়ে জানতে চাইলে হ্যাগার্টি বলেন, এই সিদ্ধান্ত ইরানের জনগণই নেবে। তাঁর ভাষায়, বাইরের কোনো শক্তি নয়, বরং ইরানের মানুষই ঠিক করবে তাঁদের ভবিষ্যৎ।

বিশ্লেষকদের মতে, চলমান বিক্ষোভ ইরানে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার গভীরতারই প্রতিফলন। কঠোর দমননীতি ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরও রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি সরকারবিরোধী ক্ষোভ কতটা প্রবল, তা স্পষ্ট করে তুলছে।

বিষয়:

আন্দোলনবিক্ষোভতেহরানইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

তাইওয়ান নিয়ে চীন কী করবে সেটা সির ব্যাপার: ট্রাম্প

গণভোটে ‘না’ দেওয়ার সুযোগ নেই: ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুল

খামেনির ছবিতে আগুন দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন ইরানি নারীরা—নেপথ্যে কী?

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সম্পর্কিত

বিক্ষোভের মুখে দেশজুড়ে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করার কথা স্বীকার করল ইরান সরকার

বিক্ষোভের মুখে দেশজুড়ে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করার কথা স্বীকার করল ইরান সরকার

শুক্রবার রাতেও তেহরানের রাজপথ দখলে নিল বিক্ষোভকারীরা, সংঘর্ষ চলছে

শুক্রবার রাতেও তেহরানের রাজপথ দখলে নিল বিক্ষোভকারীরা, সংঘর্ষ চলছে

ইরানে বিক্ষোভে অন্তত ৪৮ জন নিহত, দাবি এইচআরএএনএর

ইরানে বিক্ষোভে অন্তত ৪৮ জন নিহত, দাবি এইচআরএএনএর

দমনপীড়নের মধ্যেও তেহরানের রাস্তায় ফের বিক্ষোভ, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

দমনপীড়নের মধ্যেও তেহরানের রাস্তায় ফের বিক্ষোভ, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা