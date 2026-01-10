ইরানের ফারদিসে বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাপক সহিংসতা হয়, মাটিতে পড়ে ছিলেন ৮-১০ জন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইরানে গত রাতের দেশজুড়ে বিক্ষোভ চলাকালে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন ও সহিংসতার মাত্রা খুবই তীব্র ছিল বলে জানিয়েছে বিবিসি পারসিয়ান। বিভিন্ন শহর থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ সংস্থাটি বলছে, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অনেক বিক্ষোভকারী নিহত ও আহত হয়েছেন।
এই প্রেক্ষাপটে, কারাজের ফারদিস এলাকা থেকে পাওয়া দুটি ভিডিও পর্যালোচনা করছে বিবিসি। ভিডিও দুটিতে একাধিক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ভিডিওগুলো একই ব্যক্তি ধারণ করেছেন বলে জানানো হয়েছে।
ভিডিও ধারণকারী ব্যক্তির কণ্ঠে শোনা যায়, ‘আজ ১৮ দেই, ফারদিস। দেখুন, তারা মানুষের সঙ্গে কী করেছে। রাত ৯টায় গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে।’
বিবিসি পারসিয়ানের যাচাই অনুযায়ী, ভিডিওগুলো এর আগে অনলাইনে প্রকাশিত হয়নি এবং ইরানে গত রাতের ঘটনাসংশ্লিষ্ট বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে ভিডিওগুলোর সব তথ্য সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
ভিডিওতে ৮ থেকে ১০ জন ব্যক্তিকে গুরুতর রক্তক্ষরণসহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফুটেজটি একটি ঘেরা জায়গায়। সম্ভবত একটি পার্কিং এলাকায় ধারণ করা হয়েছে। সেখানে কয়েকটি যানবাহন দেখা যায়, যেগুলোর মধ্যে পিউজো ও টিবা মডেলের গাড়ির মতো যান রয়েছে।
এখনো নিশ্চিত নয়, আহত ব্যক্তিরা একই স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, নাকি আহত হওয়ার পর তাঁদের সেখানে আনা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে বিবিসি পারসিয়ান।
এদিকে, ফারদিসে বিক্ষোভ ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিবর্ষণের দৃশ্য থাকা আরও কিছু ভিডিও গত রাতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বিবিসি জানিয়েছে, তারা এসব ভিডিও যাচাই করতে পেরেছে। এর মধ্যে দুটি ভিডিও ফারদিসের শহীদা বুলেভার্ডে ধারণ করা, যেখানে বড় ধরনের জনসমাবেশ দেখা যায়।
দেশজুড়ে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার পর জাতীয় পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে ইরান সরকার। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতে ইরানের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, দেশের ‘বর্তমান পরিস্থিতির’ কারণে নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে এই ইন্টারনেট...১ ঘণ্টা আগে
কঠোর নিরাপত্তা অভিযান ও দমন–পীড়নের পরও শুক্রবার রাতে (১৩ তম দিন) আবারও ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ইরানের রাজধানী তেহরানে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় উঠে এসেছে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসে সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪৮ বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। একই সঙ্গে নিহত হয়েছেন ১৪ নিরাপত্তা সদস্য; এমন তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ)।২ ঘণ্টা আগে
কঠোর দমনপীড়নের মধ্যেও ইরানের রাজধানী তেহরানের রাস্তায় শুক্রবার রাতে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। ইরান ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া বর্ণনায় তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীরা ‘স্বৈরশাসকের মৃত্যু হোক’ স্লোগান দিচ্ছেন।২ ঘণ্টা আগে