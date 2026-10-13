Ajker Patrika
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মধ্যপ্রাচ্য

ইয়েমেনের সানায় বিস্ফোরণের শব্দ, পাল্টা প্রতিরোধের দাবি হুতিদের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইয়েমেনের সানায় বিস্ফোরণের শব্দ, পাল্টা প্রতিরোধের দাবি হুতিদের
ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী সানায় হামলা শুরু করেছে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট। এর দুদিন আগে গত রোববার এই শহরের একটি সড়কের পাশে ডিজিটাল বিলবোর্ডে হুতিদের নেতা আব্দুল-মালিক আল-হুতির ছবি দেখা যায়। ছবি: এএফপি

ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী সানায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। সানায় সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের ‘বিশেষ অভিযানের’ ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। হুতি বিদ্রোহীরা বলেছে, তারা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা প্রতিরোধ

এদিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের পক্ষে লড়াইরত সৌদি-সমর্থিত বাহিনী সাদা প্রদেশে অন্তত দুটি বিমান হামলা চালিয়েছে। এই প্রদেশের রাজিহ সীমান্ত এলাকার বানী মুঈন ও বাকিলে এসব হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে হুতি-সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম।

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হুতি বিদ্রোহীদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহইয়া সারি বলেছেন, ইয়েমেনের রাজধানী সানায় সৌদি-সমর্থিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে হুতি যোদ্ধারা।

হুতি-সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম আল-মাসিরাহ বলেছে, সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সানার পশ্চিমে তেল স্থাপনাগুলোয় বিমান হামলা চালিয়েছে।

রিয়াদে ফের হামলার চেষ্টা, ইয়েমেনের সানায় ‘অভিযান’ চালাবে সৌদি জোটরিয়াদে ফের হামলার চেষ্টা, ইয়েমেনের সানায় ‘অভিযান’ চালাবে সৌদি জোট

এর আগে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি ওই এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর এ হামলার খবর আসে।

সানার প্রত্যক্ষদর্শীরা রাজধানীতে বিস্ফোরণের শব্দ শোনার কথা বলেছেন। তবে কোন স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয়নি।

বিষয়:

সংঘাতবিমানহামলাহুতিবিস্ফোরণসৌদি আরব
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