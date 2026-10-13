Ajker Patrika
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মধ্যপ্রাচ্য

সানায় ইয়েমেনি তেল কোম্পানির এলাকা খালি করার নির্দেশ সৌদি জোটের, হুতিদের হুঁশিয়ারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সানায় ইয়েমেনি তেল কোম্পানির এলাকা খালি করার নির্দেশ সৌদি জোটের, হুতিদের হুঁশিয়ারি
ফাইল ছবি

রিয়াদে উপর্যুপরি হামলার জেরে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী সানায় অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। আজ মঙ্গলবার এ সিদ্ধান্ত জানানোর কিছু পরই সানায় ইয়েমেনি একটি তেল কোম্পানির আশপাশের এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে সরে যেতে সতর্কতা জারি করেছে জোটটি।

এদিকে হুতি বিদ্রোহীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট ইয়েমেনে হামলা চালালে কঠোর জবাব দেবে তারা।

কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সানায় ইয়েমেনি তেল কোম্পানির আল-সাবাহ সেন্ট্রাল স্টেশন এলাকায় বেসামরিক লোকজনকে সরে যাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে। জোটের মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি জানিয়েছেন, ওই স্থান শিগগিরই লক্ষ্যবস্তু হতে পারে।

তুর্কি আল-মালিকি একটি মানচিত্র প্রকাশ করে বলেন, ‘জোটের যৌথ কমান্ড বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে স্থাপনাটির চিত্রভিত্তিক মানচিত্র অনুযায়ী ইয়েমেনি ওয়েল কোম্পানি বা আল-সাবাহ সেন্ট্রাল স্টেশনের এলাকা থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করছে।’

এর আগে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সানায় অভিযানের ঘোষণা দেওয়ার পর হুতিদের হুতিদের মুখপাত্র ইয়াহইয়া সারি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এ ধরনের হামলা হলে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ‘কঠোর ও বেদনাদায়ক’ জবাব দেওয়া হবে।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যবিমানবন্দরসংঘাতইয়েমেনহামলাসৌদি আরব
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