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মধ্যপ্রাচ্য

রিয়াদে ফের হামলার চেষ্টা, ইয়েমেনের সানায় ‘অভিযান’ চালাবে সৌদি জোট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ৩৯
রিয়াদে ফের হামলার চেষ্টা, ইয়েমেনের সানায় ‘অভিযান’ চালাবে সৌদি জোট
ফাইল ছবি

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আবারও হামলার চেষ্টা হয়েছে। তবে এ দফায় রিয়াদ শহরের উত্তরে তিনটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। পাশাপাশি জোটটি ঘোষণা দিয়েছে, তারা ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী সানায় বিশেষ অভিযান চালাবে।

গত কয়েক দিন ধরে রিয়াদের বিমানবন্দরে কয়েক দফায় হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। আজ মঙ্গলবারও হামলার চেষ্টা হয়েছে। এ বিষয়ে সৌদি নেতৃত্বাধীন মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি বলেছেন, রিয়াদের উত্তরাঞ্চলে তিনটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।

এদিকে হুতিদের উপর্যুপরি হামলার মুখে সানায় ‘বিশেষ অভিযানের’ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সামরিক জোটটি। অভিযানের আগে ওই এলাকার বেসামরিক বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার জন্য শিগগির সতর্কবার্তা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জোটের মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বিবৃতিতে তুর্কি আল-মালিকি বলেন, ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনার জন্য এ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

বিষয়:

বিমানবন্দরড্রোনইয়েমেনহামলাহুতিসৌদি আরব
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