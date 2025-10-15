Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় ৮ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে মারল হামাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবিটি ভিডিও থেকে নেওয়া
ছবিটি ভিডিও থেকে নেওয়া

ইসরায়েলি সেনা (আইডিএফ) গাজা থেকে সরে যাওয়ার পর সেখানে আবারও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠেছে হামাস। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তারা গাজার বিভিন্ন ‘গোত্র’ বা পারিবারিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর কঠোর অভিযান চালাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, হামাস যোদ্ধারা গাজার অন্তত ৮ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করছে।

ভিডিওটিতে দেখা যায়—মারধরে আহত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় আটজন পুরুষকে গাজার একটি রাস্তার মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসানো হয়েছে। এরপর তাদের প্রত্যেককে গুলি করে হত্যা করা হয়। বন্ধুকধারীদের সবাই হামাসের সবুজ ব্যান্ড পরিহিত ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের মুহূর্তে আশপাশের মানুষ ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনি দেয়।

হামাস দাবি করেছে, নিহতরা ইসরায়েলের সহযোগী ও অপরাধী ছিল। তবে এই সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ তারা প্রকাশ করেনি। এনডিটিভি সহ আন্তর্জাতিক একাধিক গণমাধ্যম ভিডিওটি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ এটি দর্শকদের জন্য ‘অত্যন্ত বেদনাদায়ক’ হতে পারে।

সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতির পর হামাসের নিরাপত্তা বাহিনী আবারও গাজার রাস্তায় সক্রিয় হয়েছে। তারা অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অনেককে হত্যা করেছে। হত্যার শিকার ব্যক্তিদের তারা ‘গ্যাং সদস্য’ বা ‘দুষ্কৃতকারী’ বলে আখ্যা দিচ্ছে। হামাস-নিয়ন্ত্রিত পুলিশের কালো মুখোশধারী সদস্যরা বর্তমানে উত্তর গাজায় টহল দিচ্ছে। ইসরায়েলি বাহিনী সরে যাওয়ার পরই তারা পুনরায় রাস্তায় নেমে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে হামাসের নিরাপত্তা বাহিনী কার্যত গায়েব হয়ে গিয়েছিল। কারণ ইসরায়েলি হামলায় তাদের প্রায় ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই শূন্যতায় বিভিন্ন পারিবারিক সশস্ত্র গোষ্ঠী ও অপরাধচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে, যাদের অনেকে ইসরায়েলের সহায়তা পেয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এসব গোষ্ঠী গাজার মানুষদের জন্য পাঠানো ত্রাণ লুটপাট ও চাঁদাবাজিতে জড়িত ছিল, যা গাজার খাদ্য সংকট আরও বাড়িয়ে দেয়।

গাজার বেসরকারি ট্রাক মালিক ইউনিয়নের সভাপতি নাহিদ শেহাইবার বলেছেন, ‘এই গ্যাংগুলো ইসরায়েলি দখলের সুযোগে মানুষকে হত্যা করেছে ও ত্রাণ লুট করেছে। হামাস এখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।’

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘হামাস কয়েকটি ভয়ংকর গ্যাংকে ধ্বংস করেছে, সেটি আমাকে খুব একটা বিরক্ত করেনি।’ তবে তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘হামাসকে এখনই অস্ত্র জমা দিতে হবে। যদি তারা না দেয়, আমরা তাদের নিরস্ত্র করব—তা দ্রুত এবং প্রয়োজনে সহিংস উপায়ে ঘটবে।’

বর্তমানে যুদ্ধবিরতি টিকে থাকলেও বিশ্লেষকদের মতে, হামাসের এই কঠোর পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় হামাসকে নিরস্ত্র করে গাজার প্রশাসন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হামাস এখনো এই শর্তে পুরোপুরি রাজি হয়নি।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু স্পষ্ট জানিয়েছেন, হামাস সম্পূর্ণভাবে ভেঙে না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না। ফলে গাজার ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা।

বিষয়:

গুলিগাজা উপত্যকাহামাসমধ্যপ্রাচ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ গ্রেপ্তার

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি, ১৪ বিলিয়ন ডলারের কয়েন জব্দ

বিহার নির্বাচন: লড়বেন না প্রশান্ত কিশোর, ‘নিশ্চিত পরাজয়’ দেখছেন বিজেপি জোটের

প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট চালু করছে চ্যাটজিপিটি, শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সম্পর্কিত

গাজায় ৮ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে মারল হামাস

গাজায় ৮ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে মারল হামাস

আসাদের আশ্রয়দাতা পুতিনের সঙ্গে কেন সাক্ষাৎ করলেন আল-শারা

আসাদের আশ্রয়দাতা পুতিনের সঙ্গে কেন সাক্ষাৎ করলেন আল-শারা

রাজনীতিতে নাক গলানোর অভিযোগে আর্মেনিয়ায় ৬ ধর্মগুরু গ্রেপ্তার

রাজনীতিতে নাক গলানোর অভিযোগে আর্মেনিয়ায় ৬ ধর্মগুরু গ্রেপ্তার

হামাসের ফেরত পাঠানো একটি মরদেহ জিম্মির নয়—দাবি ইসরায়েলের

হামাসের ফেরত পাঠানো একটি মরদেহ জিম্মির নয়—দাবি ইসরায়েলের