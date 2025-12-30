জাতীয় দলে আর খেলার ‘শখ’ নেই সাকিবের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৪-এর অক্টোবরের পর বাংলাদেশ দলে আর খেলার সুযোগ মেলেনি সাকিব আল হাসানের। বারবার দেশে ফেরার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা গুঞ্জনই থেকে গেছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছেন।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে অবশ্য বিচ্ছিন্ন নন সাকিব। গত ১৪ মাসে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), গ্লোবাল সুপার লিগ (জিএসএল), আইএল টি-টোয়েন্টিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে নিয়মিত মুখ তিনি। কখনো ব্যাটিংয়ে, কখনো বোলিংয়ে পার্থক্য গড়ে দিচ্ছেন তিনি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০-এর বেশি উইকেট (৫০৭ উইকেট) নিয়েছেন বাংলাদেশের এই তারকা অলরাউন্ডার। আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাকিব বলেন,
‘আমি কাউকে দেখাতে কিছু করছি না। আমার এমনও খুব একটা শখ নেই যে জাতীয় দলে খেলতেই হবে। আমি আমার ক্রিকেটটা পছন্দ করি। ক্রিকেটটাই খেলে যাচ্ছি।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে এবার সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। প্রথমবারের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে ৫ ম্যাচে ৫.৮৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। কিপ্টে বোলিংয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পেয়েছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার। তাহলে কি সাকিব ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে তৈরি হচ্ছেন—এই প্রশ্নের উত্তরে আজকের পত্রিকাকে সাকিব বলেন, ‘নিজের খেলার জন্যই। এগুলো নিয়ে আসলে এত চিন্তা করি না যে পরে কী আছে। এখন এটা খেলার সুযোগ আছে, চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব ভালো করা যায়।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো দূরে থাক, গত ১৪ মাসের মধ্যে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও (বিপিএল) খেলতে পারেননি সাকিব। এ নিয়ে টানা দুইবার বিপিএলে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি। এবারের আইএল টি-টোয়েন্টি, বিপিএল, বিগ ব্যাশ, এসএ টোয়েন্টি-এই চার লিগ চলছে সমান্তরালে। যদি বিপিএল খেলার সুযোগ থাকলেও আইএল টি-টোয়েন্টিকে বেশি গুরুত্ব দিতেন বলে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন সাকিব। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘আইএল পুরোটা খেলতাম। তারপর যদি বিপিএলে খেলার সুযোগ থাকত, তাহলে খেলতাম।’ ঘরের মাঠে বিদায়ী ম্যাচ খেলার ইচ্ছা অবশ্য সাকিব অনেকবার প্রকাশ করেছেন।
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ালিফায়ার। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের টিকিট কাটবে। যদি সাকিবের দল হেরেও যায়, তবু দ্বিতীয় সুযোগ থাকছে। সেক্ষেত্রে ২ জানুয়ারি দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলে ফাইনালে উঠতে হবে। দুবাইয়ে ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
২০২৪-এর অক্টোবরের পর বাংলাদেশ দলে আর খেলার সুযোগ মেলেনি সাকিব আল হাসানের। বারবার দেশে ফেরার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা গুঞ্জনই থেকে গেছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছেন।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে অবশ্য বিচ্ছিন্ন নন সাকিব। গত ১৪ মাসে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), গ্লোবাল সুপার লিগ (জিএসএল), আইএল টি-টোয়েন্টিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে নিয়মিত মুখ তিনি। কখনো ব্যাটিংয়ে, কখনো বোলিংয়ে পার্থক্য গড়ে দিচ্ছেন তিনি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০-এর বেশি উইকেট (৫০৭ উইকেট) নিয়েছেন বাংলাদেশের এই তারকা অলরাউন্ডার। আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাকিব বলেন,
‘আমি কাউকে দেখাতে কিছু করছি না। আমার এমনও খুব একটা শখ নেই যে জাতীয় দলে খেলতেই হবে। আমি আমার ক্রিকেটটা পছন্দ করি। ক্রিকেটটাই খেলে যাচ্ছি।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে এবার সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। প্রথমবারের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে ৫ ম্যাচে ৫.৮৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। কিপ্টে বোলিংয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পেয়েছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার। তাহলে কি সাকিব ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে তৈরি হচ্ছেন—এই প্রশ্নের উত্তরে আজকের পত্রিকাকে সাকিব বলেন, ‘নিজের খেলার জন্যই। এগুলো নিয়ে আসলে এত চিন্তা করি না যে পরে কী আছে। এখন এটা খেলার সুযোগ আছে, চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব ভালো করা যায়।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো দূরে থাক, গত ১৪ মাসের মধ্যে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও (বিপিএল) খেলতে পারেননি সাকিব। এ নিয়ে টানা দুইবার বিপিএলে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি। এবারের আইএল টি-টোয়েন্টি, বিপিএল, বিগ ব্যাশ, এসএ টোয়েন্টি-এই চার লিগ চলছে সমান্তরালে। যদি বিপিএল খেলার সুযোগ থাকলেও আইএল টি-টোয়েন্টিকে বেশি গুরুত্ব দিতেন বলে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন সাকিব। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘আইএল পুরোটা খেলতাম। তারপর যদি বিপিএলে খেলার সুযোগ থাকত, তাহলে খেলতাম।’ ঘরের মাঠে বিদায়ী ম্যাচ খেলার ইচ্ছা অবশ্য সাকিব অনেকবার প্রকাশ করেছেন।
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ালিফায়ার। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের টিকিট কাটবে। যদি সাকিবের দল হেরেও যায়, তবু দ্বিতীয় সুযোগ থাকছে। সেক্ষেত্রে ২ জানুয়ারি দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলে ফাইনালে উঠতে হবে। দুবাইয়ে ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
অ্যাশেজ খেলার মাঝপথে চোট পান জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম ৩ টেস্ট শেষে মাংসপেশিতে চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে গেছেন এই পেসার। এরপরও ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে জায়গা হয়েছে তাঁর।৭ মিনিট আগে
চোটে পড়ায় প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন আশরাফ হাকিমি। গত রাতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরেন তিনি। তাঁর ফেরার রাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে মরক্কো।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের মানুষের আজকের সকালটা শুরু হয়েছে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে। তাঁর মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। শোকে স্তব্ধ ক্রীড়াঙ্গনও। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) পাশাপাশি সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, লিটন দাস...৩ ঘণ্টা আগে
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
অ্যাশেজ খেলার মাঝপথে চোট পান জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম ৩ টেস্ট শেষে মাংসপেশিতে চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে গেছেন এই পেসার। এরপরও ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে জায়গা হয়েছে তাঁর।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর। সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের প্রাথমিক দল দিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। সে দলে আর্চারের পাশাপাশি রাখা হয়েছে এই সংস্করণে এখনো অভিষেক না হওয়া জশ টাংকে। মূল পেসার হিসেবেই তাঁকে দলে জায়গা করে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক।
দলে জায়গা হয়নি জেমি স্মিথ, সাকিব মাহমুদ, জর্ডান কক্সের। ফেরানো হয়েছে জ্যাক ক্রলি ও উইল জ্যাকসকে।
বার্বাডোজে চোট থেকে ফেরার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আর্চার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচ ৮ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ নেপাল। তার আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। যেখানে থাকছেন না আর্চার। এই পেসারের পরিবর্তে লঙ্কানদের বিপক্ষে সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজে জায়গা পেয়েছেন ব্রাইডন কার্স।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডের টি–টোয়েন্টি দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জফরা আর্চার (শুধুমাত্র বিশ্বকাপ), টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স (শুধু শ্রীলঙ্কা সফর), স্যাম কারান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, আদিল রাশিদ, ফিল সল্ট, জশ টং, লুক উড।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডের দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রাউলি, স্যাম কারান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, আদিল রাশিদ, জো রুট, লুক উড।
অ্যাশেজ খেলার মাঝপথে চোট পান জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম ৩ টেস্ট শেষে মাংসপেশিতে চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে গেছেন এই পেসার। এরপরও ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে জায়গা হয়েছে তাঁর।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর। সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের প্রাথমিক দল দিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। সে দলে আর্চারের পাশাপাশি রাখা হয়েছে এই সংস্করণে এখনো অভিষেক না হওয়া জশ টাংকে। মূল পেসার হিসেবেই তাঁকে দলে জায়গা করে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক।
দলে জায়গা হয়নি জেমি স্মিথ, সাকিব মাহমুদ, জর্ডান কক্সের। ফেরানো হয়েছে জ্যাক ক্রলি ও উইল জ্যাকসকে।
বার্বাডোজে চোট থেকে ফেরার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আর্চার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচ ৮ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ নেপাল। তার আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। যেখানে থাকছেন না আর্চার। এই পেসারের পরিবর্তে লঙ্কানদের বিপক্ষে সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজে জায়গা পেয়েছেন ব্রাইডন কার্স।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডের টি–টোয়েন্টি দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জফরা আর্চার (শুধুমাত্র বিশ্বকাপ), টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স (শুধু শ্রীলঙ্কা সফর), স্যাম কারান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, আদিল রাশিদ, ফিল সল্ট, জশ টং, লুক উড।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডের দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রাউলি, স্যাম কারান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, আদিল রাশিদ, জো রুট, লুক উড।
২০২৪-এর অক্টোবরের পর বাংলাদেশ দলে আর খেলার সুযোগ মেলেনি সাকিব আল হাসানের। বারবার দেশে ফেরার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা গুঞ্জনই থেকে গেছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছেন।২১ মিনিট আগে
চোটে পড়ায় প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন আশরাফ হাকিমি। গত রাতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরেন তিনি। তাঁর ফেরার রাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে মরক্কো।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের মানুষের আজকের সকালটা শুরু হয়েছে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে। তাঁর মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। শোকে স্তব্ধ ক্রীড়াঙ্গনও। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) পাশাপাশি সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, লিটন দাস...৩ ঘণ্টা আগে
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চোটে পড়ায় প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন আশরাফ হাকিমি। গত রাতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরেন তিনি। তাঁর ফেরার রাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে মরক্কো।
রাবাতে গত রাতে আফকনের ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে মরক্কো-জাম্বিয়া। মরক্কোর শুরুর একাদশে না থাকা হাকিমি ৬৪ মিনিটে নামেন নুসার মাজরাউয়ির বদলি হিসেবে। জাম্বিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে মরক্কো। হাকিমির দল তিন ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ ও এক ম্যাচ ড্র করেছে। একই গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে মালি শেষ ষোলোর টিকিট। তারা কোনো ম্যাচ না জিতেই উঠেছে দ্বিতীয় রাউন্ডে। তিন ম্যাচের তিনটিতে ড্র করে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে মালি। এই গ্রুপের তিন ও চারে থাকা কমোরোস, জাম্বিয়া দুই দলেরই পয়েন্ট ২।
জাম্বিয়ার বিপক্ষে গত রাতে জোড়া গোল করেন মরক্কো স্ট্রাইকার আইয়ুব আল কাবি। ৯ মিনিটে তিনি মরক্কোকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। ২৭ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন দলটির আরেক স্ট্রাইকার ব্রাহিম দিয়াজ। জাম্বিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে মরক্কো। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৫ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান ৩-০ করে ফেলে মরক্কো। ৫০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আইয়ুব আল কাবি। ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকার পরই (৬৪ মিনিটে) মাঠে নামেন হাকিমি। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানেই জেতে মরক্কো।
কাসাব্লাঙ্কায় ‘এ’ গ্রুপের অপর ম্যাচে কমোরোসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে মালি। তবে পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় কোনো ম্যাচ না জিতেও শেষ ষোলোতে উঠেছে মালি। একই দিনে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে মিসর। অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে মিসর গোলশূন্য ড্রয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে।
চোটে পড়ায় প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন আশরাফ হাকিমি। গত রাতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরেন তিনি। তাঁর ফেরার রাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে মরক্কো।
রাবাতে গত রাতে আফকনের ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে মরক্কো-জাম্বিয়া। মরক্কোর শুরুর একাদশে না থাকা হাকিমি ৬৪ মিনিটে নামেন নুসার মাজরাউয়ির বদলি হিসেবে। জাম্বিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে মরক্কো। হাকিমির দল তিন ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ ও এক ম্যাচ ড্র করেছে। একই গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে মালি শেষ ষোলোর টিকিট। তারা কোনো ম্যাচ না জিতেই উঠেছে দ্বিতীয় রাউন্ডে। তিন ম্যাচের তিনটিতে ড্র করে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে মালি। এই গ্রুপের তিন ও চারে থাকা কমোরোস, জাম্বিয়া দুই দলেরই পয়েন্ট ২।
জাম্বিয়ার বিপক্ষে গত রাতে জোড়া গোল করেন মরক্কো স্ট্রাইকার আইয়ুব আল কাবি। ৯ মিনিটে তিনি মরক্কোকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। ২৭ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন দলটির আরেক স্ট্রাইকার ব্রাহিম দিয়াজ। জাম্বিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে মরক্কো। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৫ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান ৩-০ করে ফেলে মরক্কো। ৫০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আইয়ুব আল কাবি। ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকার পরই (৬৪ মিনিটে) মাঠে নামেন হাকিমি। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানেই জেতে মরক্কো।
কাসাব্লাঙ্কায় ‘এ’ গ্রুপের অপর ম্যাচে কমোরোসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে মালি। তবে পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় কোনো ম্যাচ না জিতেও শেষ ষোলোতে উঠেছে মালি। একই দিনে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে মিসর। অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে মিসর গোলশূন্য ড্রয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে।
২০২৪-এর অক্টোবরের পর বাংলাদেশ দলে আর খেলার সুযোগ মেলেনি সাকিব আল হাসানের। বারবার দেশে ফেরার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা গুঞ্জনই থেকে গেছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছেন।২১ মিনিট আগে
অ্যাশেজ খেলার মাঝপথে চোট পান জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম ৩ টেস্ট শেষে মাংসপেশিতে চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে গেছেন এই পেসার। এরপরও ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে জায়গা হয়েছে তাঁর।৭ মিনিট আগে
বাংলাদেশের মানুষের আজকের সকালটা শুরু হয়েছে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে। তাঁর মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। শোকে স্তব্ধ ক্রীড়াঙ্গনও। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) পাশাপাশি সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, লিটন দাস...৩ ঘণ্টা আগে
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের মানুষের আজকের সকালটা শুরু হয়েছে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে। তাঁর মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। শোকে স্তব্ধ ক্রীড়াঙ্গনও। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) পাশাপাশি সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, লিটন দাস, জামাল ভূঁইয়ারা শোক জানিয়েছেন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সাকিব-তামিমদের ফেসবুক পেজ শোকবার্তায় ছেঁয়ে যায়। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সাকিব আজ দুপুরে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিবার ও স্বজনদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন। সকলের কাছে তাঁর জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।’ তামিম ইকবাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর প্রয়াণে দেশ হারাল এক দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীককে। মহান আল্লাহ তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।’
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার পাশাপাশি রুবেল হোসেন, লিটন, মেহেদী হাসান মিরাজরাও সামাজিকমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। জামাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৪৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ২০২৫-এর ৩০ ডিসেম্বর। শান্তিতে ঘুমান।’ ফেসবুকে রুবেল লিখেছেন, ‘আজ (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন এবং তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে কবরকে প্রশস্ত করে দেন। আমিন।’ লিটন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের জানাই সমবেদনা।’
মিরাজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মহান আল্লাহ তাআলা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দিন এবং তাকে ক্ষমা করুন। তার আত্মার শান্তি এবং দেশের জন্য শক্তি কামনা করছি।’ মুমিনুল হক ফেসবুকে লিখেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা। তাঁর নেতৃত্ব ও জাতির জন্য তাঁর অবদান দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। শান্তিতে ঘুমান তিনি।’
ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ ৮০ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বিপিএলের আজকের দুটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। বাফুফেসহ দেশের অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
বাংলাদেশের মানুষের আজকের সকালটা শুরু হয়েছে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে। তাঁর মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। শোকে স্তব্ধ ক্রীড়াঙ্গনও। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) পাশাপাশি সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, লিটন দাস, জামাল ভূঁইয়ারা শোক জানিয়েছেন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সাকিব-তামিমদের ফেসবুক পেজ শোকবার্তায় ছেঁয়ে যায়। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সাকিব আজ দুপুরে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিবার ও স্বজনদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন। সকলের কাছে তাঁর জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।’ তামিম ইকবাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর প্রয়াণে দেশ হারাল এক দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীককে। মহান আল্লাহ তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।’
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার পাশাপাশি রুবেল হোসেন, লিটন, মেহেদী হাসান মিরাজরাও সামাজিকমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। জামাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৪৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ২০২৫-এর ৩০ ডিসেম্বর। শান্তিতে ঘুমান।’ ফেসবুকে রুবেল লিখেছেন, ‘আজ (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন এবং তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে কবরকে প্রশস্ত করে দেন। আমিন।’ লিটন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের জানাই সমবেদনা।’
মিরাজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মহান আল্লাহ তাআলা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দিন এবং তাকে ক্ষমা করুন। তার আত্মার শান্তি এবং দেশের জন্য শক্তি কামনা করছি।’ মুমিনুল হক ফেসবুকে লিখেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা। তাঁর নেতৃত্ব ও জাতির জন্য তাঁর অবদান দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। শান্তিতে ঘুমান তিনি।’
ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ ৮০ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বিপিএলের আজকের দুটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। বাফুফেসহ দেশের অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
২০২৪-এর অক্টোবরের পর বাংলাদেশ দলে আর খেলার সুযোগ মেলেনি সাকিব আল হাসানের। বারবার দেশে ফেরার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা গুঞ্জনই থেকে গেছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছেন।২১ মিনিট আগে
অ্যাশেজ খেলার মাঝপথে চোট পান জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম ৩ টেস্ট শেষে মাংসপেশিতে চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে গেছেন এই পেসার। এরপরও ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে জায়গা হয়েছে তাঁর।৭ মিনিট আগে
চোটে পড়ায় প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন আশরাফ হাকিমি। গত রাতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরেন তিনি। তাঁর ফেরার রাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে মরক্কো।২ ঘণ্টা আগে
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ালিফায়ার। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের টিকিট কাটবে। এসএ টোয়েন্টি, বিগ ব্যাশের ম্যাচও রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি থান্ডার-পার্থ স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এস২০
ডারবান-জোহানেসবার্গ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
প্রথম কোয়ালিফায়ার
ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ালিফায়ার। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের টিকিট কাটবে। এসএ টোয়েন্টি, বিগ ব্যাশের ম্যাচও রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি থান্ডার-পার্থ স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এস২০
ডারবান-জোহানেসবার্গ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
প্রথম কোয়ালিফায়ার
ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
২০২৪-এর অক্টোবরের পর বাংলাদেশ দলে আর খেলার সুযোগ মেলেনি সাকিব আল হাসানের। বারবার দেশে ফেরার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা গুঞ্জনই থেকে গেছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছেন।২১ মিনিট আগে
অ্যাশেজ খেলার মাঝপথে চোট পান জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম ৩ টেস্ট শেষে মাংসপেশিতে চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে গেছেন এই পেসার। এরপরও ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে জায়গা হয়েছে তাঁর।৭ মিনিট আগে
চোটে পড়ায় প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন আশরাফ হাকিমি। গত রাতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরেন তিনি। তাঁর ফেরার রাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে মরক্কো।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের মানুষের আজকের সকালটা শুরু হয়েছে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে। তাঁর মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। শোকে স্তব্ধ ক্রীড়াঙ্গনও। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) পাশাপাশি সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, লিটন দাস...৩ ঘণ্টা আগে