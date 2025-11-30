পরিবার খুন করল প্রেমিককে, নিজেই কপালে সিঁদুর পরে লাশকে বিয়ে করলেন তরুণী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রেমের মরা জলে ডোবে না—এই গানের কথা যেন সত্যি হলো ভারতের মহারাষ্ট্রের নান্দেদে। নিচু জাতের ছেলে হয়ে উচ্চবর্ণের মেয়ে আঁচলের প্রেমে মজেছিলেন সক্ষম তাঁতী (২০)। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! জাত প্রথার কাছে হেরে গেছে সক্ষমের ভালোবাসা।
নিচু জাতের ছেলে হয়ে এত বড় স্পর্ধা! উচ্চবর্ণের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার অপরাধে প্রেমিকার পরিবারের হাতে খুন হয়েছেন সক্ষম। কিন্তু সক্ষমের প্রেম ছিল সত্য। তাই মরে গেলেও তাঁর প্রেমিকা যেন আঁকড়ে ধরেছেন তাঁর ভালোবাসা। প্রেমিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিজেই কপালে সিঁদুর পরে সক্ষমকে বিয়ে করেছেন আঁচল এবং শপথ নিয়েছেন সেই বাড়িতেই পুত্রবধূ হিসেবে থাকার।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আঁচল তাঁর ভাইদের মাধ্যমে সক্ষম তাঁতীর সঙ্গে পরিচিত হন। বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াতের কারণে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়। কিন্তু সম্প্রতি তাঁদের তিন বছরের এই সম্পর্কের কথা জেনে যায় আঁচলের পরিবার। বর্ণ প্রথার কারণে আঁচলের পরিবার তাঁদের সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু হুমকি সত্ত্বেও আঁচল সক্ষমের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন এবং তাঁরা দুজন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।
তাঁরা যখন বিয়ের পরিকল্পনা করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে গত বৃহস্পতিবার আঁচলের ভাই ও বাবা এ খবর জানতে পারেন। তাঁরা সক্ষমকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান। এরপর তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়, তাঁর মাথায় গুলি করা হয় এবং শেষে একটি পাথর দিয়ে তাঁর মাথা থেঁতলে দিয়ে হত্যা করা হয়
এই মর্মান্তিক খবর আঁচলের কাছে পৌঁছালে সক্ষমের শেষকৃত্য চলাকালে তিনি তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন। সেখানে এসে আঁচল সক্ষমের নিথর দেহে হলুদ মাখিয়ে নিজের কপালে সিঁদুর পরেন এবং মৃত প্রেমিককেই বিয়ে করেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বাকি জীবন তিনি সক্ষমের স্ত্রী হিসেবে সেই বাড়িতে কাটাবেন।
আঁচল বলেন, ‘সক্ষমের মৃত্যুর পরেও আমাদের ভালোবাসা জিতেছে আর আমার বাবা ও ভাইয়েরা হেরেছেন। সক্ষম মারা গেলেও আমাদের ভালোবাসা এখনো বেঁচে আছে।’ তিনি সক্ষমের হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন।
জানা গেছে, স্থানীয় পুলিশ এ ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বিভিন্ন ধারায় মামলা করেছে।
স্থগিত করে রাখা প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলারের ফেডারেল তহবিল ফেরত পেতে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়। গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সমঝোতা অনুযায়ী শিকাগোভিত্তিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি আগামী তিন বছরে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগে ৭৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করবে। এই অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নীতি, ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের নীতি ও ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের করা অভিযোগের নিষ্পত্তি বা আপস হিসেবে।
নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হেনরি বিয়েনেন বলেন, সমঝোতার অংশ হিসেবে এই অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এর মানে এই নয়, আমরা অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছি; বরং এটি ‘চুক্তির শর্তমাত্র’। আমাদের নীতিতে আমরা অটল থাকব। শুধু ইহুদি শিক্ষার্থী ইস্যুতে কিছু পরিবর্তন আনা হবে।
উল্লেখ্য, বিয়েনেনের আগের প্রেসিডেন্ট মাইকেল শিল চলমান উত্তেজনার মধ্যে গত সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করেন। তিনি তিন বছর নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।
চুক্তি অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অধীনে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে, যাঁরা সমঝোতার শর্ত পালন হচ্ছে কি না, তা তদারকি করবেন। নর্থ ওয়েস্টার্নকে প্রতিবছর সরকারের কাছে তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন দিতে হবে।
বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চুক্তির বদৌলতে সরকার চলমান সব তদন্ত বন্ধ করবে এবং ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আবার সরকারি অনুদান ও গবেষণা তহবিলের জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
বিয়েনেন জানান, চলতি বছরের এপ্রিলে ট্রাম্প প্রশাসন যে ৭৯০ মিলিয়ন ডলারের গবেষণা তহবিল স্থগিত করেছিল, তা কয়েক দিনের মধ্যেই ফের চালু হবে এবং এক মাসের মধ্যে পুরোপুরি পুনর্বহাল হবে।
এই তহবিল স্থগিতের পেছনে রিপাবলিকানদের অভিযোগ ছিল—নর্থ ওয়েস্টার্ন ক্যাম্পাসে গাজা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে ইহুদিবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জাতিগত পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভর্তি নীতি পরিচালনা এবং নারীদের খেলাধুলায় ট্রান্সজেন্ডার অংশগ্রহণ বিষয়ে ট্রাম্পের নীতি অমান্য করার অভিযোগও আনা হয়েছিল।
মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি চুক্তিটিকে ট্রাম্প প্রশাসনের ‘ইহুদি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা ও মেধাভিত্তিক ভর্তি নিশ্চিত করার লড়াইয়ের আরেকটি বিজয়’ বলে মন্তব্য করেছেন।
নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হেনরি বিয়েনেন বলেন, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেল আইন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মেনে চলে এবং চুক্তির শর্তগুলো তারই প্রতিফলন।’
হেনরি জানান, নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় গত দুই বছরে ইহুদিবিদ্বেষ রোধে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং ইহুদি শিক্ষার্থীদের বাড়তি সহায়তা প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, তারা নতুন টাইটেল-নাইন নীতিমালা মেনে কাজ করবে, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপদ ও ন্যায়সংগত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, নারীদের জন্য আলাদা আবাসন ব্যবস্থা, শুধু নারীদের খেলাধুলা, লকার রুম ও শাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করা।
তবে চুক্তি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির ওপর নতুন কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের পরিচয় (লিঙ্গ) ব্যবহার করতে পারবেন।
প্রসঙ্গত, জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকেই বেশ কয়েকটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের টানাপোড়েন চলছে। প্রো-প্যালেস্টাইন বিক্ষোভ, ক্যাম্পাস ডাইভার্সিটি এবং ট্রান্সজেন্ডার নীতিসহ নানা ইস্যুতে এসব প্রতিষ্ঠানের ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।
একাধিক দুর্নীতি মামলায় জর্জরিত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটির প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করেছেন। আজ রোববার প্রেসিডেন্ট হারজগের কার্যালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘প্রেসিডেন্টের দপ্তরে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এবং আন্তরিকভাবে এই অনুরোধটি বিবেচনা করবেন।’
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে ঘুষ, জালিয়াতি এবং আস্থা ভঙ্গের অভিযোগে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে ইসরায়েলের পুলিশ। এরপর ২০১৯ সালে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। প্রায় ৫ বছর পর গত ১০ ডিসেম্বর এ মামলায় প্রথমবারের মতো আদালতে হাজিরা দেন নেতানিয়াহু। আদালত থেকে জানানো হয়, নেতানিয়াহুকে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন আদালতে সাক্ষ্য দিতে হবে।
নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে মোট তিনটি মামলা রয়েছে। এক মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর ধনকুবের বন্ধুদের কাছ থেকে উপহার নিয়েছেন এবং তাঁদের পক্ষে ইতিবাচক সংবাদ প্রচারের বিনিময়ে মিডিয়া টাইকুনদের বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন। আরেকটি মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়, নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী হলিউডের প্রযোজক ও ব্যবসায়ী আর্নন মিলচানের কাছ থেকে প্রায় দুই লাখ মার্কিন ডলারের চুরুট, শ্যাম্পেন এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়েছেন।
তবে নেতানিয়াহু এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন, এগুলো তাঁর বিরুদ্ধে ‘রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’।
প্রেসিডেন্টের ভূমিকা আনুষ্ঠানিক হলেও ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগের ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে এর জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি, তাঁদের আইনজীবী বা পরিবারের সদস্যের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করতে হয়। আর ইসরায়েলি আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমার প্রথম শর্ত হলো দোষ স্বীকার করা এবং অনুশোচনা প্রকাশ করা। যেহেতু নেতানিয়াহু আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তাই বলা যায়, তিনি ‘দোষ স্বীকার করে নিচ্ছেন’।
এর আগে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চলমান দুর্নীতি মামলায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ‘পূর্ণ ক্ষমা’ চেয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই চিঠি তিনি সরাসরি ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে লেখেন।
ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে প্রকাশিত ওই চিঠিতে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমি আপনাকে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করার আহ্বান জানাচ্ছি। যুদ্ধকালীন তিনি একজন শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তিনি ইসরায়েলকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।’
একটি দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ অস্বাভাবিক হলেও ট্রাম্পের জন্য এটি নতুন নয়। তিনি আগেও এভাবে বিভিন্ন দেশে থাকা তাঁর প্রিয় মানুষদের রক্ষা করতে এমন কাজ করেছেন।
পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও মিয়ানমারে দূতাবাস ‘পরিচালনাগত ও কৌশলগত কারণ’ দেখিয়ে বন্ধ করতে যাচ্ছে ফিনল্যান্ড।
গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলিনা ভালটোনেন বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০২৬ সালে ইসলামাবাদ, কাবুল ও ইয়াঙ্গুনে ফিনল্যান্ডের দূতাবাসগুলো বন্ধ করা হবে।
বিবৃতিতে বলা হয়, দূতাবাসগুলো বন্ধের সিদ্ধান্তের কারণ মূলত পরিচালনাগত ও কৌশলগত, যা ওইসব দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সীমিত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির ডিক্রির মাধ্যমে গৃহীত হয়। এটি ফিনল্যান্ডের বিদেশ ও নিরাপত্তানীতি এবং রপ্তানি প্রচার কার্যক্রমের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত। লক্ষ্য ফিনল্যান্ডের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তিনটি দেশের দূতাবাস বন্ধের প্রস্তুতি ‘ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে’ এবং এই মিশনগুলো ২০২৬ সালের মধ্যে বন্ধ করা হবে।
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়, এই পদক্ষেপ ফিনল্যান্ডের কূটনৈতিক মিশনগুলোর কৌশলগত পর্যালোচনার অংশ হিসেবে এসেছে।
ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা বিদেশে ফিনল্যান্ডের মিশন নেটওয়ার্ককে পরিকল্পিতভাবে উন্নত করব, যাতে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায়।’
পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমাদের পরিচালন পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো ফিনল্যান্ডকে আরও শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক করতে সাহায্য করবে এবং আমাদের বাইরের সম্পর্কগুলোকে অগ্রাধিকার অনুসারে পরিচালনা করতে সহায়ক হবে।’
এর আগে ২০১২ সালে বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে পাকিস্তানে কার্যক্রম বন্ধ করেছিল ফিনল্যান্ড। ২০২২ সালে মিশনটি পুনরায় চালু করা হয়।
২০২৩ সালে সুইডেনও নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে তাদের ইসলামাবাদ দূতাবাসটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলে গতকাল শনিবার রাতে এক জন্মদিনের পার্টিতে ১৪ জনকে গুলি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কমপক্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান।
সান হোয়াকিন কাউন্টি শেরিফ কার্যালয়ের মুখপাত্র হিদার ব্রেন্ট বলেন, একটি ব্যাংকোয়েট হলে অনুষ্ঠানটি চলছিল। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পাশাপাশি কিশোরও রয়েছে। সবাইকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গতকাল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার একটু আগে তারা গুলির খবর পায়। ঘটনাটি ক্যালিফোর্নিয়ার স্টকটন শহরের লুসিল অ্যাভিনিউয়ের ১৯০০ ব্লকের কাছে ঘটে। এটি সান ফ্রান্সিসকো থেকে প্রায় ৫০ মাইল পূর্বে।
স্টকটনের ভাইস মেয়র জেসন লি ফেসবুকে বলেন, ‘ঘটনাটি এক শিশুর জন্মদিনের পার্টিতে ঘটেছে। আমি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, কীভাবে এটি ঘটল তা জানার জন্য। আমি অবশ্যই এর ব্যাখ্যা চাইব।’
