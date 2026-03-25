যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনায় পাকিস্তানের প্রস্তাবে চীনের সমর্থন

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আলোচনার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাতে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে চীন। বেইজিং জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমন এবং পুনরায় সংলাপের মাধ্যমে যেকোনো গঠনমূলক উদ্যোগকে তারা স্বাগত জানায়।
আজ বুধবার (২৫ মার্চ) বেইজিংয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান সাংবাদিকদের বলেন, ‘এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি আলোচনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।’ তিনি আরও বলেন, ‘পরিস্থিতি শান্ত করা এবং উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে সহায়ক সকল প্রচেষ্টাকে চীন সমর্থন করে।’
হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নিয়ন্ত্রণ এবং জাহাজ চলাচলের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে লিন জিয়ান বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং নৌপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী নয়, বরং এটি সবার জন্যই মঙ্গলজনক।’
উল্লেখ্য, পাকিস্তান ইতিমধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসা একটি ১৫ দফা শান্তি প্রস্তাব তেহরানের কাছে হস্তান্তর করেছে এবং দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে ইসলামাবাদে একটি বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে।
